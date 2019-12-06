Чиновник получил Mercedes за покровительство

Сегодня суд рассмотрит ходатайство об аресте Алексея Валова, ранее занимавшего ответственные посты в структурах администрации Московской области. Фигурантка одного из уголовных дел дала показания о том, что оплатила Алексею Валову, возглавлявшему тогда Щелковский район, половину автомобиля Mercedes. Взятка, по версии следствия, предназначалась за общее покровительство.

Главное следственное управление Следственного комитета России (ГСУ СКР) по Московской области (МО) предъявило обвинение в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) бывшему замминистра транспорта и главе Щелковского района МО Алексею Валову. По данным следствия, в 2017 году он получил от своей подчиненной взятку в виде Mercedes стоимостью более 6 млн руб., из которых половина, а также страховка в размере 241 тыс. руб. были оплачены женщиной. Взятка, отметили в ГСУ СКР, была дана за общее покровительство и попустительство по службе.

По данным “Ъ”, взяткодатель также находится под следствием, но по другому делу — за хищения.

Предполагается, что сегодня суд изберет Алексею Валову меру пресечения.

Алексей Валов — выходец из команды скандально известного мэра Химок военачальника Владимира Стрельченко. В свое время он окончил Смоленское высшее зенитное ракетное командное училище по специальности «командная тактическая», а потом Военную академию ПВО сухопутных войск имени маршала Советского Союза А. М. Василевского. Был первым заместителем мэра Химок, а затем руководил администрацией Щелковского района. В марте его назначили на должность заместителя министра транспорта Подмосковья, которую он освободил в октябре. Чиновник фигурировал в нескольких уголовных делах. Ныне покойный главный редактор «Химкинской правды» Михаил Бекетов, жестоко избитый в 2008 году, жаловался на угрозы, которые якобы получал от Алексея Валова, но тот лишь стал свидетелем по делу о покушении на журналиста.

«Проводится комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на закрепление доказательственной базы, а также проверку обвиняемого на причастность к совершению иных преступлений коррупционной направленности»,— сообщил 1-й Заместитель начальника ГСУ СКР Александр Щеголихин.

Николай Сергеев