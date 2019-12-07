ТАСС: экс-первого замглавы администрации Щелково задержали при попытке покинуть РФ

Сотрудники правоохранительных органов задержали бывшего первого замглавы администрации городского округа Щелково Наталью Тамбову, сообщает ТАСС со ссылкой на источник. Госпожа Тамбова была задержана на границе Белоруссии при попытке покинуть территорию РФ. Ей предъявлено обвинение о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

«Бывший первый замглавы администрации городского округа Щелково Наталья Владимировна Тамбова при попытке покинуть территорию РФ на автомобиле была задержана сотрудниками правоохранительных органов на границе (с Белоруссией — “Ъ”). Ей предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере <....> Таким образом, за последний год задержаны почти все чиновники из числа руководства городской администрации Щелково»,— сказал собеседник агентства. Он добавил, что она уволилась в пятницу.

Позже собеседник агентства сообщил, что госпожа Тамбова полностью признала вину в хищении бюджетных средств на сумму 2,3 млн руб. и раскаялась в содеянном. Она также заявила о готовности сотрудничать с органами предварительного следствия и намерена просить следствие о заключении с ней досудебного соглашения о сотрудничестве, добавил он.

В феврале 2019 года СКР сообщил, что первый замглавы администрации Щелковского района Московской области подозревается в мошенничестве с муниципальным имуществом на 7 млн руб., не уточняя, о ком идет речь (на тот момент у муниципалитета было два первых заместителя — Наталья Тамбова и Аминат Халидова).

Ранее сегодня Бабушкинский суд Москвы арестовал на два месяца бывшего заместителя министра транспорта Московской области Алексея Валова. Он обвиняется в получении взятки в особо крупной размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) на посту главы Щелковского района. В июне 2018 года был также арестован экс-начальника управления земельных отношений администрации Щелковского районе Виталия Андрусенко.

Напомним, о задержании Алексея Валова стало известно накануне. По версии следствия, в 2017 году, будучи главой Щелковского района, за общее покровительство и попустительство по службе он получил от своей подчиненной взятку в виде Mercedes стоимостью более 6 млн руб., из которых половина, а также страховка в размере 241 тыс. руб. были оплачены женщиной.

Подробнее о деле бывшего главы — в материале “Ъ” «Чиновник получил Mercedes за покровительство».