Бывшего главу Щелковского района арестовали на два месяца по делу о взяточничестве

Бабушкинский суд Москвы арестовал на два месяца бывшего заместителя министра транспорта Московской области Алексея Валова. Как ранее сообщал “Ъ”, господин Валов обвиняется в получении взятки в особо крупной размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) на посту главы Щелковского района Московской области.

«В отношении Валова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, то есть до 2 февраля»,— сообщила пресс-секретарь суда Александра Савельева (цитата по «Интерфаксу»). Свою вину бывший чиновник не признает.

Напомним, о задержании Алексея Валова стало известно накануне. По версии следствия, в 2017 году, буду главой Щелковского района, за общее покровительство и попустительство по службе он получил от своей подчиненной взятку в виде Mercedes стоимостью более 6 млн руб., из которых половина, а также страховка в размере 241 тыс. руб. были оплачены женщиной.

Подробнее о деле бывшего главы — в материале “Ъ” «Чиновник получил Mercedes за покровительство».