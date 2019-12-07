Bloomberg: США включили санкции против «Северного потока-2» в закон об обороне

Санкции, направленные на блокировку газопровода «Северный поток-2» из России в Германию, были включены американскими законодателями в законопроект о национальной обороне, рассказали Bloomberg два источника. Меры нацелены на суда, которые прокладывают трубопровод, а также на руководителей компаний, связанных с этими судами. Им может быть отказано в визах. Кроме того, трансакции, связанные с находящейся в США собственностью, могут быть заблокированы.

Ранее глава комитета сената США по международным отношениям Джим Риш рассказал о намерении включить санкции против подрядчиков строительства «Северного потока-2» в законопроект об обороне на 2020 год. По словам господина Риша, санкции дорого обойдутся тем, кто помогает строить «Северный поток-2». Он утверждал, что пока в Конгрессе США не достигли договоренностей по этому законопроекту.

Газопровод «Северный поток-2» мощностью 55 млрд кубометров газа в год проходит из России в Германию по дну Балтийского моря рядом с уже действующим «Северным потоком». Его протяженность — более 1,2 тыс. км.

В конце октября «Газпром» преодолел последнее препятствие на пути завершения строительства «Северного потока-2»: Дания после двухлетнего обсуждения выдала разрешение на прокладку трубопровода. Она была последней страной, которая задерживала строительство.

О снятии препятствий для «Северного потока-2» читайте в материале “Ъ” «Принцип датский».