Reddit заблокировал 61 аккаунт из-за возможного вмешательства в британскую политику

Новостной агрегатор Reddit заблокировал 61 «подозрительный» аккаунт, которые могли быть связаны с публикацией секретных документов о переговорах США и Великобритании о торговле после выхода последней из ЕС. Как утверждают в Reddit, на основании проведенной экспертизы аккаунтов утечка связана с возможной кампанией по вмешательству России в британские выборы. Парламентские выборы в Великобритании назначены на 12 декабря.

«Мы исследовали эту учетную запись и связанные с ней учетные записи, и сегодня мы считаем, что это было частью кампании, которая, как сообщалось, происходит из России»,— говорится в заявлении Reddit. В агрегаторе напомнили, что несколькими месяцами ранее подобные аккаунты выявила сеть Facebook. Тогда кампании по дезинформации дали название «Вторичная инфекция» (Secondary Infektion).

Ранее комитеты по разведке и безопасности парламента Великобритании провели расследование о возможном вмешательстве России в референдум о выходе из Евросоюза в 2016 году. Позднее в СМИ появилась информация о девяти российских бизнесменах, которые якобы финансировали Консервативную партию Великобритании. Несмотря на то, что доклад о результатах расследования пока опубликован не был, премьер-министр Борис Джонсон уже заявил об отсутствии свидетельств российского вмешательства в британскую политику.

О позиции Бориса Джонсона — в материале “Ъ” «Британцы ищут "российский след"».

Зарубежные СМИ и причинах, по которым Лондон откладывает публикацию доклада о вмешательстве России,— в подборке “Ъ FM”.