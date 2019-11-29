Британцы ищут «российский след»

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон настаивает, что Россия не вмешивалась в выборы. Сейчас он ездит по стране и встречается с избирателями. Предвыборная кампания проходит не очень удачно: британцы регулярно спрашивают его, почему он скрывает свои связи с Россией. Джонсон их отрицает, но ему не верят ни британские СМИ, ни зарубежные. Почему? Об этом — Иван Якунин.

Борис Джонсон в начале ноября должен был опубликовать доклад о возможном вмешательстве России в британскую политику, а именно в референдум о выходе из Евросоюза в 2016 году. Но когда парламент назначил досрочные выборы в декабре, Джонсон почему-то решил перенести время публикации документа и сделать это после голосования. В этом увидели конспирологию, мол, британский премьер, который выступал за «Брексит», добился успеха с помощью иностранного государства, а теперь пытается это скрыть. Вопросы об этом возникают на каждой встрече с избирателями. Исключением не стали и сотрудники завода в районе Тиссайд в графстве Кливленд. «Мне неизвестно ни о каких признаках вмешательства России в демократические процессы королевства. Что же касается доклада, я не вижу никакого смысла менять время его публикации только потому, что на носу выборы»,— отвечал Джонсон.

Повторяя эти слова как мантру, премьер-министру, кажется, удалось снизить накал страстей в Лондоне. Но внезапно британская избирательная комиссия обнародовала данные о пожертвованиях партиям в первую неделю предвыборной кампании. И выяснилось, что консерваторы получили от русских 267 тыс. фунтов, то есть 22 млн руб. И пусть это всего 5% от общих сборов партии Джонсона, конфликт вспыхнул с новой силой. Член партии лейбористов Эмили Торнберри запомнилась эмоциональной речью в парламенте: «Это попытка скрыть правду, ни больше ни меньше. Нам интересно, что так пугает Даунинг-стрит, почему они не публикуют доклад о российском вмешательстве. Я боюсь, что он вызовет еще больше вопросов о связях Кремля и членов британского правительства.

Если консерваторы скажут, что это все конспирология, то я отвечу: докажите, опубликуйте доклад. В противном случае у нас будет только один вопрос: что вы скрываете?»

По данным газеты The Times, в неопубликованном докладе упомянуты девять россиян, которые регулярно жертвуют деньги консерваторам. Их имена пока неизвестны. Но ранее британская пресса в качестве посредника между Кремлем и Даунинг-стрит называла банкира Александра Лебедева. Его сын Евгений якобы приглашал Бориса Джонсона на семейную вечеринку в Италии в апреле прошлого года, когда тот был министром иностранных дел. Лебедев, конечно, удобная цель: он сам признавался, что служил в КГБ, когда работал в советском посольстве в Лондоне. Но бизнесмен обвинения отрицает. После выхода этих публикаций чрезвычайный и полномочный посол в Великобритании Андрей Келин посчитал нужным сделать то же самое: «Мы не знаем, что произойдет после выборов. У нас в этом вопросе нет предпочтений, и мы никак не пытаемся повлиять на исход голосования. Я хочу обратиться к британским властям: пожалуйста, не используйте российскую тему во внутриполитической борьбе. Теперь стало модным обвинять нас во всем, но к реальности это не имеет никакого отношения».

Зарубежные СМИ: Почему в Лондоне откладывают публикацию доклада о вмешательстве России? Читать далее

Когда именно публика увидит 50-страничный доклад, над которым британская разведка трудилась полтора года, до сих пор непонятно. Джонсон говорит, что после выборов, которые состоятся 12 декабря. Но когда именно после выборов? Не исключено, что возможен американский сценарий, и содержание секретного документа раскроет некий анонимный информатор.

В связях с Россией упрекают и главного оппонента Бориса Джонсона — лейбориста Джереми Корбина. После его слов о том, что НАТО и США есть, за что винить в украинском кризисе, газета The Daily Mail назвала его «марионеткой Кремля».