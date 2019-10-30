Для выхода Великобритании из ЕС подбирают новый парламент

В британской саге о выходе из Евросоюза произошел новый поворот. 12 декабря в стране могут пройти досрочные парламентские выборы. В среду их проведение обсудят в Палате лордов, но главное, что накануне это предложение согласились поддержать в Палате общин. Королева Елизавета II может успеть одобрить перенос выборов до конца недели.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон надеется сменить состав парламента и таким образом добиться одобрения соглашения о выходе из Евросоюза, достигнутого им с Брюсселем. Удастся ли назначить досрочные выборы, зависит сейчас от британских лордов: они рассмотрят законопроект о переносе выборов с 2022 года на 12 декабря этого года в среду вечером, а голосование по документу может состояться в среду или четверг. Вслед за одобрением парламента утвердить назначение выборов должна королева Елизавета II — вероятно, до конца этой недели. В этом случае уже через неделю нынешний парламент будет распущен, в стране стартует избирательная кампания, а спустя пять недель впервые с 1923 года британцы выйдут к избирательным урнам в декабре — за две недели до Рождества.

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Формально исход голосования в Палате лордов нельзя предсказать заранее. Однако большинство экспертов уверены, что ключевым этапом было согласование документа в нижней палате парламента — Палате общин. Накануне вечером ее депутаты поддержали законопроект о проведении досрочных парламентских выборов. За проголосовали 438 парламентариев, против — 20, 181 депутат воздержался. И все же такой исход можно назвать настоящим триумфом премьер-министра Бориса Джонсона: за время его нахождения у власти парламент уже дюжину раз отвергал предложения премьера по «Брекситу», да и нынешнюю инициативу одобрил лишь с четвертого раза.

«Есть только один способ реализовать "Брексит",— настаивал господин Джонсон.— Это обновить парламент и дать народу возможность выбора».

Между тем это не единственная ключевая дата в политической истории Великобритании, которая претерпела изменение в последнее время. Так, срок выхода страны из Евросоюза был сдвинут с завтрашнего дня — 31 октября — на 31 января 2020 года. «Срок продлен до 31 января 2020 года, чтобы дать больше времени для ратификации соглашения о выходе. Выход может быть осуществлен до 1 декабря 2019 года или 1 января 2020 года, если соглашение о нем будет ратифицировано обеими сторонами»,— говорится в официальном коммюнике Брюсселя.

Сейчас в Евросоюз вместе с Великобританией входят 28 стран. «Мои британские друзья, 27 стран ЕС официально одобрили продление. Оно может быть последним. Пожалуйста, воспользуйтесь этим временем самым лучшим образом»,— призвал председатель Европейского совета Дональд Туск. Впрочем, в Брюсселе и раньше грозили не продлять сроки «Брексита», а затем шли на попятную. Так что исключать перспективу нового переноса «Брексита» нельзя и теперь.

Галина Дудина