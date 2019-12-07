Авиационное управление США требует с Boeing $3,9 млн за установку дефектных деталей

Федеральное авиационное управление (FAA) требует $3,9 млн с компании Boeing за установку дефектных частей на 133 воздушных судна. У компании есть 30 дней для ответа на письмо агентству.

FAA утверждает, что Boeing не смог должным образом контролировать своих поставщиков деталей. Кроме того, по версии агентства, компания представляла самолеты для окончательной сертификации летной годности после определения того, что детали не могут быть использованы из-за неудачного испытания на прочность. Так, за период с августа 2018 до мая 2019 года компания «сознательно» сертифицировала как пригодные для полета 133 самолета, оснащенные дефектными комплектующими.

Напомним, в октябре 2018 года Boeing 737 MAX 8 потерпел крушение у берегов Индонезии, все находившиеся на борту 189 человек погибли. В марте 2019 года аналогичный самолет авиакомпании Ethiopian Airlines разбился в Африке. Тогда жертвами крушения стали 157 человек. После инцидентов почти все страны мира ввели запрет на полеты этих самолетов в своем воздушном пространстве. Из-за запрета на полеты сама корпорация Boeing потеряла уже более $1 млрд.

О претензиях российский корпорации к американской — в материале “Ъ” «"Ростех" судится с Boeing из-за поставок 737 MAX».