«Ростех» судится с Boeing из-за поставок 737 MAX

Лизинговая структура «Ростеха» «Авиакапитал-Сервис» готова к внесудебным переговорам с Boeing о расторжении контракта на поставку 35 самолетов Boeing 737 MAX 8 и выплате компенсации в размере как минимум $75 млн. Об этом заявил представитель компании. Как сообщила FT, «Авиакапитал-Сервис» первой из клиентов Boeing подала подобный иск, обвиняя авиакомпанию в сознательном сокрытии информации о дефектах, которые предположительно привели к катастрофам Boeing 737 MAX 8 в Индонезии и Эфиопии. Сейчас все полеты этого типа самолетов приостановлены.

Лизинговая «Авиакапитал-Сервис», входящая в «Ростех», подтвердила факт подачи иска против Boeing. О том, что структура «Ростеха» первой из клиентов американской авиакомпании подала иск о расторжении контракта на поставку самолетов Boeing 737 MAX 8, написала во вторник газета Financial Times. «К сожалению, по известным причинам первоначально установленные даты поставки лайнеров перенесены на три года — с октября 2019 года на март 2022 года. При этом мы в полном объеме осуществили авансовые платежи и несем потери. Если руководство Boeing проявит добрую волю, мы готовы сесть за стол переговоров и прийти к взаимовыгодному внесудебному решению по компенсации понесенных затрат»,— заявил представитель «Авиакапитал-Сервиса» (цитата по ТАСС).

По данным FT, иск был подан в окружной суд округа Кук (Чикаго). В нем «Авиакапитал-Сервис» просит расторгнуть контракт на поставку 35 самолетов Boeing 737 MAX 8, большая часть которых предназначалась для авиакомпании «Победа». «Авиакапитал-Сервис» требует от Boeing вернуть $35 млн аванса с процентами, компенсировать $75 млн упущенной выгоды (всего — $115 млн), а также заплатить штраф, сумма которого не указывается.

Согласно приведенным в статье словам адвоката «Авиакапитала» Стивена Маркса из адвокатской фирмы Podhurst Orseck, в ходе досудебных переговоров Boeing уже предлагала компенсацию российской компании, но сумма была сочтена истцом неадекватной.

Полеты Boeing 737 MAX 8 были остановлены в марте по всему миру после авиакатастрофы в Эфиопии, которая произошла всего спустя четыре месяца после катастрофы аналогичного типа самолета в Индонезии. Предположительно причиной обеих катастроф стал сбой программного обеспечения системы MCAS, которая регулирует изменение угла атаки. «Авиакапитал» обвиняет Boeing не только в наличии «дефектов» в самолете Boeing 737 MAX 8, но и в намеренном сокрытии критической информации от американского авиационного регулятора в ходе процедуры сертификации.

Это, вероятно, не последний иск против Boeing — компания по итогам второго квартала зарезервировала $4,9 млрд для выплаты возможных компенсаций.

Отдел бизнеса