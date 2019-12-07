Правительство раскритиковало новую версию законопроекта о цифровой подписи

Государственно-правовое управление президента России (ГПУ) дало отрицательный отзыв на поправки ко второму чтению законопроекта об электронной цифровой подписи, сообщает РБК со ссылкой на текст заключения. Госдума приняла законопроект в первом чтении месяц назад.

Документ предполагает, что правом выдавать бизнесу усиленные квалифицированные электронные подписи (УКЭП) будет обладать только ФНС. Правительственные поправки разрешают ФНС выбирать доверенных лиц, которые также смогут выдавать квалифицированные электронные подписи. ГПУ дало отрицательный отзыв на поправки, поскольку они нуждаются в доработке. В частности, положение о введении доверенных лиц ФНС не устанавливает критерии их отбора.

«(Новое предложение — “Ъ”), как представляется, противоречит основной цели законопроекта — уменьшение количества лиц, наделенных правом оформления сертификатов электронной подписи, а также может свести на нет предусмотренную в законопроекте "консолидацию" полномочий по оформлению таких сертификатов для юридических лиц в органах государственной власти»,— говорится в заключении.

Напомним, законопроект, который должен усложнить процедуру получения цифровых подписей, внесли в Госдуму в июне. Предполагается, что это поможет в борьбе с мошенниками, которые используют электронные подписи.

Подробнее о законодательной инициативе — в материале “Ъ”.