Цифровую подпись защитят усложнениями

В Госдуму внесли предложения по борьбе с мошенниками, которые используют электронные подписи. Юристы и IT-специалисты их раскритиковали. Во вторник депутат Госдумы Павел Крашенинников выступил с инициативой. Ее суть в том, чтобы усложнить сделки с недвижимостью, которые проводят с помощью электронной цифровой подписи. По мнению Крашенинникова, это должно помешать мошенникам, о которых в последний месяц «Ъ FM» неоднократно рассказывал. Насколько эффективны предложения депутата? И что в них не устраивает специалистов? Разбирался Александр Рассохин.

Мошенничества, которые происходили в последнее время, как и предсказывали спикеры в эфире «Ъ FM», вызвали реакцию властей. Глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников внес поправки в парламент. Суть их проста: чтобы совершить сделку с недвижимостью через интернет, собственник должен заранее сообщить в Росреестр о своих намерениях. Иначе ведомство принимать заявления не будет.

Роман — тот, кто первым пострадал от нового вида мошенничества. Злоумышленники узнали его паспортные данные, обманом оформили на его имя поеддельную цифровую подпись и с помощью нее удаленно провели сделку – переоформили квартиру на другого человека. Вскоре должен состояться суд, который, как надеется Роман, вернет ему жилье. Впрочем, до этого не дошло бы, если бы задумка депутата работала уже сейчас. «Я надеюсь, что такого бы не произошло. Хотя бы с этой стороны мы были бы защищены и спокойны. Сейчас, например, я был в МФЦ, и там очередь из бабушек, которые пишут заявление, чтобы запретили любые действия с недвижимостью в электронном виде», — рассказал Роман.

Впрочем, в предложении парламентария есть один нюанс: чтобы предупредить Росреестр, что квартира, к примеру, вскоре будет продана, необязательно идти в ведомство. Сделать это можно удаленно, приложив к заявлению нотариальную доверенность. И это вновь дает простор действиям мошенников. Ведь, чтобы получить электронную подпись сейчас им приходится подделывать документы. Что же им мешает сделать то же самое с нотариальной доверенностью, задается вопросом старший партнер московской коллегии адвокатов «Легис Групп» Сергей Никитенков. Он уверен, что депутатская инициатива может работать, но только если владелец лично будет подавать заявление в Росреестр: «Для риелторов или крупных застройщиков может быть проблемно каждый раз ходить, какую-то подпись ставить — директора этого не любят. Но никто не может исключить подделку самой доверенности».

Другой вопрос, что законопроект касается только физических лиц. Кража квартир таким способом — история новая, но вот бизнес так отнимают давно. Проблема в том, что сам по себе инструмент электронных цифровых подписей не идеален, утверждает руководитель Центра IT-исследований и экспертиз РАНХиГС Михаил Брауде-Золотарев. Законодателям стоит обратить внимание на мировой опыт — ужесточить правила выдачи подписи, а работу с ними сделать более открытой. «Всем пользователям электронной подписи в электронном виде должны быть доступны публичные реестры, куда можно обратиться и узнать, получал ли кто-то подпись от его имени. Люди могут подписаться на автоматические рассылки. То есть какой-то удостоверяющий центр выдает сертификат, включая подпись, от моего имени. Почему бы мне об этом не прислать уведомление? В том случае, если я этого не делал, я сразу понимаю, что что-то произошло. Нужно создавать механизмы проверки электронной подписи.

Вся инфраструктура — и правовая, и технологическая — должна быть построена. Сейчас ее просто нет».

Впрочем, законопроект еще не прошел первое чтение, и многие юристы и IT-эксперты рассчитывают, что в конечном счете не только удаленные сделки с недвижимостью, но и сам инструмент цифровой подписи будет доработан. По крайней мере, работа над этим началась.

Свои поправки к законопроекту планирует подготовить и Минкомсвязи. Предполагается, что выдавать электронные подписи юрлицам будут не удостоверяющие центры, как сейчас, а Федеральная налоговая служба.