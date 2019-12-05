США обвинили российских хакеров в краже $100 млн

Министерство финансов США ввело санкции в отношении хакерской группы Evil Corp, шести российских компаний и 17 человек. Их обвиняют в хищении у банков более $100 млн. Как утверждают власти США, лидер Evil Corp — Максим Якубец, включенный в санкционный список,— не только глава хакерской организации, но и связан с ФСБ и российскими властями. За информацию о его местонахождении объявлено «крупнейшее на сегодняшний день вознаграждение для киберпреступника» в размере $5 млн.

Подозреваемый в хакерстве Максим Якубец Фото: twitter.com/NCA_UK

В заявлении американского Минфина утверждается, что Evil Corp — это российская киберпреступная организация, ответственная за разработку и распространение вредоносного ПО Dridex. ПО Dridex — банковский троян, существующий с 2011 года. Как сообщается в блоге Kaspersky, в 2015 году ущерб, нанесенный им, оценивался более чем в $40 млн.

Это ПО, по утверждению Минфина, использовалось для заражения компьютеров и сбора учетных данных от сотен банков и финансовых учреждений в более чем 40 странах, что привело к краже более $100 млн. Большинство физических лиц, подпавших под новые американские санкции, связаны с Evil Corp.

«Казначейство вводит санкции в отношении Evil Corp в рамках широкомасштабной акции против одной из самых плодовитых киберпреступных организаций в мире. Это скоординированное действие направлено на то, чтобы сорвать массовые фишинговые кампании, организованные этой российской хакерской группой»,— заявил министр финансов Стивен Мнучин.

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В Минфине сообщили, что «Evil Corp работает как бизнес, управляемый группой людей из Москвы, которые имеют многолетний опыт и хорошо развитые, доверительные отношения друг с другом».

Лидером Evil Corp Минфин называет Максима Якубца (известен в интернете под именем Aqua). За информацию о его местонахождении объявлена награда $5 млн. Министерство юстиции США открыло против него уголовное дело.

Согласно опубликованной Минфином США информации, Максим Якубец родился в Хмельницкой области (Украина) 20 мая 1987 года, он гражданин России. В ведомстве полагают, что Максим Якубец не только лидер Evil Corp, но и «оказывал прямую помощь российскому правительству, с 2017 года он работал на ФСБ России».

Кроме Максима Якубца, ключевую роль в организации, по информации Минфина США, играли Денис Гусев и Игорь Турашев. Против последнего Минюст также открыл уголовное дело. Среди попавших под санкции людей также есть граждане России, Греции, Израиля, Испании и Украины.

Британское Национальное агентство по борьбе с преступностью уже заявило об ущербе в сотни миллионов фунтов от деятельности Evil Corp в Великобритании. «Согласно нашей оценке, Максим Якубец и подконтрольная ему хакерская группа Evil Corp представляют собой самую существенную угрозу Великобритании в сфере киберпреступности»,— говорится в заявлении британского агентства. Оно также опубликовало фотографии Максима Якубца.

Кроме Evil Corp, в санкционный список попали ООО «Бизнес-столица», ООО «Оптима», ООО «Трейд-инвест», ООО «Центр автообслуживания» (ЦАО), ООО «Вертикаль», ООО «ЮНИКОМ». Evil Corp Limited зарегистрированная в Соединенном Королевстве. Как указывает Минфин США, все остальные компании списка зарегистрированы на имя Дениса Гусева, но, согласно ЕГРЮЛ, владельцем одной из этих компании, а именно ООО ЦАО, значится Александр Лелеков.

Ника Хуциева, Юлия Степанова