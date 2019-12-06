Зеленский боится безрезультатных переговоров с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский не боится встречи в президентом России Владимиром Путиным, но боится, что переговоры будут безрезультатных, сказал он в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера» на телеканале «Украина». Глава государства подтвердил, что двусторонняя встреча состоится в рамках саммита «нормандской четверки». По его словам, двусторонние встречи «будут у всех лидеров».

«Я хочу увидеть человека, и я хочу привезти из "нормандии" понимание и ощущение, что действительно все хотят постепенно закончить эту трагическую войну»,— сказал господин Зеленский (цитата по «Интерфаксу»).

Глава государства считает, что ему нечего бояться, потому что он президент свободной страны и «нормальный порядочный человек». «Единственное, из-за чего я могу нервничать — просто встретились, увиделись и сказали, что да, мы планируем... Я очень не люблю нерезультативность в любых переговорах, это правда. Поэтому это единственное, чего я боюсь»,— сказал Владимир Зеленский.

Саммит «нормандской четверки» пройдет 9 декабря. Предполагается, что будут проведены двусторонние встречи господина Путина с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Украины Владимиром Зеленским.

О подготовке к саммиту — в материале “Ъ”.

О задачах Киева на саммите — в материале “Ъ” «Владимир Нормандский».