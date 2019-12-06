Путин в Париже проведет отдельные встречи с Зеленским, Макроном и Меркель

В Париже в рамках саммита «нормандской четверки» 9 декабря президент России Владимир Путин встретится с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что в Кремле ожидают от встречи достижения урегулирования конфликта на Донбассе.

«Ожидание одно: способствовать урегулированию внутриукраинского конфликта на юго-востоке этой страны, обеспечить — еще раз — общее понимание безальтернативности выполнения минских договоренностей, не допустить попытки какого-либо размывания этих минских договоренностей»,— сказал господин Песков.

Он добавил, что Москва уверена, что, несмотря на массовые протесты в Париже, французские власти обеспечат безопасность и необходимые условия для проведения саммита.

Ранее о возможности проведения двусторонней встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского в Париже писал “Ъ”. Источники, знакомые с ходом подготовки саммита, оценили вероятность такой встречи как близкую к 100%.

Подробнее — в материале “Ъ” «Владимир Путин взял Владимира Зеленского в партнеры».