Путин в Париже проведет отдельные встречи с Зеленским, Макроном и Меркель

В Париже в рамках саммита «нормандской четверки» 9 декабря президент России Владимир Путин встретится с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что в Кремле ожидают от встречи достижения урегулирования конфликта на Донбассе.
«Ожидание одно: способствовать урегулированию внутриукраинского конфликта на юго-востоке этой страны, обеспечить — еще раз — общее понимание безальтернативности выполнения минских договоренностей, не допустить попытки какого-либо размывания этих минских договоренностей»,— сказал господин Песков.
Он добавил, что Москва уверена, что, несмотря на массовые протесты в Париже, французские власти обеспечат безопасность и необходимые условия для проведения саммита.
Ранее о возможности проведения двусторонней встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского в Париже писал “Ъ”. Источники, знакомые с ходом подготовки саммита, оценили вероятность такой встречи как близкую к 100%.
Подробнее — в материале “Ъ” «Владимир Путин взял Владимира Зеленского в партнеры».
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