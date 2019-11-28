В Минске подготовились к Парижу

В Минске 27 ноября прошла последняя встреча трехсторонней контактной группы (ТКГ) перед саммитом в «нормандском формате», который должен состояться 9 декабря в Париже. Создать благостный фон для первой встречи президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского удалось не вполне: проблем было явно больше, чем успехов. Например, как заявили “Ъ” в делегации из Донецка, Киев тормозит обсуждение обмена пленными, который мог бы стать еще одним важным шагом на пути к нормализации. При этом у украинских властей ожидания от встречи в Париже весьма высоки.

Хотя встреча представителей ТКГ (РФ, Украина и ОБСЕ при участии самопровозглашенных республик Донбасса) по своему содержанию мало чем отличалась от всех остальных, к ней было приковано особое внимание. Эта встреча — последняя перед саммитом «нормандской четверки» (Россия, Украина, Германия, Франция). Как сообщил накануне “Ъ” со ссылкой на источники, есть большая вероятность того, что Владимир Путин и Владимир Зеленский проведут переговоры не только в присутствии европейских партнеров, но и наедине. Эту информацию 27 ноября подтвердил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Позитивных заявлений, которые могли бы улучшить фон для саммита, по итогам минской встречи прозвучало несколько. «Контактная группа дала положительную оценку динамике работ по восстановлению моста в Станице Луганской»,— заявил полпред России в ТКГ Борис Грызлов.

И добавил, что недавно завершившееся разведение войск Украины и самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) «серьезно повысило уровень безопасности в районах Станицы Луганской, Золотого и Петровского». Впрочем, без плохих новостей тоже не обошлось. Например, представители РФ и самопровозглашенных республик отметили: обещанный режим прекращения огня в районе разведения не соблюдается.

Больше всего времени, по словам полпреда ДНР в ТКГ Натальи Никоноровой, было уделено вопросу обмена пленными между Киевом и самопровозглашенными республиками. «Формула обмена, заключенная в соглашениях, звучит как "всех на всех". Но мы пошли на компромисс и сделали "всех установленных на всех установленных",— заявила госпожа Никонорова “Ъ”.— Обмен документами, сверка списков идут, но, если мы разыскиваем на Украине около 400 человек, украинская сторона подтверждает наличие у них только 177. Между тем у нас есть данные от родственников и даже адвокатов некоторых людей, которые не попали в этот список. Известно, в каком СИЗО и даже в какой камере содержатся эти люди. Но Украина почему-то не подтверждает этих людей». Кроме того, Наталья Никонорова рассказала о юридических проблемах: «Есть вопросы, касающиеся процедурной чистки (к обмену готовятся люди, имеющие различный процессуальный статус.— “Ъ”), а также документов, с которыми фигуранты списка должны идти на обмен». Напомним, что обмены между ДНР и Киевом уже проходили неоднократно. Однако процедура далека от идеала.

«Когда был крупный обмен в 2017 году, многих людей привозили без паспортов. А некоторых обязывали являться в суд на территорию Украины и арестовывали, если человек выполнял это требование»,— пояснила полпред ДНР.

Пресс-секретарь представителя Киева в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер 27 ноября также назвала проблему обмена «особенно острой».

Предложения российской стороны, как исправить все существующие проблемы Донбасса, были ожидаемыми. По словам Бориса Грызлова, «остается нерешенным вопрос о продлении украинского закона об особом статусе Донбасса», в то время как этот статус должен быть закреплен в конституции Украины. «Обеспечение гарантированной безопасности в Донбассе возможно только при условии политического урегулирования, системного политического диалога Киева, Донецка и Луганска»,— продолжил господин Грызлов. И тут же добавил: «Однако от развития диалога киевская сторона пока что уклоняется».

Заявления, звучащие из Киева, не обещают скорого продвижения по этим вопросам, хотя есть надежды, что встреча президентов улучшит динамику переговоров. «Конечно, вероятность того, что после нее тут же перестанут стрелять, минимальная,— заявил источник “Ъ”, близкий к офису президента Украины.— Но есть несколько достаточно высоких чинов, которые искренне верят в то, что Путин готов будет приструнить донбасских коллаборационистов в обмен, например, на отказ от финансовых претензий Украины к "Газпрому"».

Собеседник “Ъ” добавил, что выходом из тупика также могла бы стать корректировка минских соглашений: «Там говорится, что с территории Донбасса должны быть выведены все иностранные формирования.

В Кремле продолжают утверждать, что их людей там нет и выводить некого. Ну и хорошо — давайте примем новый документ, в котором будет зафиксировано не обязательство вывести иностранные формирования, а, например, разоружение всех действующих в регионе сил». По словам собеседника “Ъ”, в целом в Киеве настроены оптимистично: «Обмен пленными и разведение войск показали, что диалог возможен».

Кирилл Кривошеев; Матвей Шиманов, Киев