ВЦИОМ: 63,2% россиян одобряют работу Путина

Уровень одобрения деятельности президента России Владимира Путина за неделю 25 ноября по 1 декабря составил 63,2%, следует из результатов опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественном мнения (ВЦИОМ). Доверяют главе государства 70,2% опрошенных, не доверяют — 26,1%. По результатам прошлого исследования, рейтинг одобрения работы президента составил 62,4%, а доверия — 70,6%.

Работу премьер-министра России Дмитрия Медведева одобряют 37,6% россиян, правительства — 40,8%. Доверяют господину Медведеву 38,5%, лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому — 36,3%, главе КПРФ Геннадию Зюганову — 33,4%, руководителю «Справедливой России» Сергею Миронову — 26,9%.

Согласно опросу, партию «Единая Россия» поддерживают 33,3%, КПРФ — 15,6%, ЛДПР — 12,3%, «Справедливую Россию» — 5,8%.

Напомним, в ноябре «Левада-центр» сообщил, что рейтинг одобрения деятельности Путина понизился до 68%. В октябре он составлял 70%. В начале 2019 года деятельность президента одобряли 64%.

Как ранее сообщили источники “Ъ”, администрация президента следит за тем, чтобы положительная динамика рейтингов губернаторов совпадала с изменениями аналогичных показателей у Владимира Путина. Эта мера должна предостеречь глав регионов от приписывания успехов себе и перекладывания проблем на федеральные власти.

Подробности — в материале “Ъ” «Под доверием Кремля».