«Левада-центр»: рейтинг одобрения деятельности Путина сократился до 68%

Большинство россиян (68%) одобрительно относятся к деятельности президента Владимира Путина, показал опрос «Левада-центра». Противоположной позиции придерживаются 31%. В октябре этот показатель составлял 70%.

В начале года деятельность президента одобряли 64% С июня этот показатель колеблется в пределах двух процентных пунктов.

Деятельность премьер-министра России Дмитрия Медведева одобряют 37% участников опроса, большинство (62%) его работой недовольны. Деятельность правительства одобряют 44% респондентов, 55% придерживаются обратного мнения. Деятельность Госдумы поддерживает 40% опрошенных, а 58% — нет.

Кроме того, 48% россиян уверены, что страна движется в правильном направлении, а 42% с ними не согласны, 11% ответить затруднились.

Опрос проведен 21–27 ноября 2019 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1610 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 50 регионов России.

Напомним, согласно другому опросу «Левада-центра», в целом позитивно к президенту Владимиру Путину относится 32% россиян. Этот показатель снизился с 2017 года на 10 процентных пунктов.

Как, по данным ВЦИОМа, рейтинги президента меняются в рамках 1%, читайте в публикации “Ъ” «Одобрение с поправкой на погрешность».