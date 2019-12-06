Минэкономики прогнозирует инфляцию по итогам года 3–3,1%

Инфляция в РФ по итогам 2019 года составит 3–3,1% по сравнению с 4,3% в 2018 году, говорится в обзоре Минэкономики России «Картина инфляции. Декабрь 2019». Ведомство также ожидает, что в январе 2020 года инфляция замедлится до 2,5–2,7% в годовом выражении на фоне выхода из базы расчета эффекта повышения НДС. Ранее в пятницу о снижении годовой инфляции по итогам ноября до 3,5% сообщил Росстат. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в четверг говорил, что инфляция в этом году будет в пределах 3,8%.

Кроме того, годовая инфляция в ноябре замедлилась до 3,53% с 3,75% в октябре, что соответствует ожиданиям министерства. «В терминах последовательных приростов темпы роста цен третий месяц подряд сохраняются на относительно низких уровнях (около 0,2% в месячном выражении с исключением сезонного фактора). Вклад в снижение годовой инфляции также внес эффект высокой базы предыдущего года, сформированной в условиях более низкого урожая 2018 сельскохозяйственного года и ухудшения эпизоотической обстановки в конце прошлого года»,— сказано в обзоре Минэкономики.

Какую инфляцию прогнозировали ЦБ, Минфин и Минэкономики в октябре,— в публикации “Ъ” «Весь мир инфляций мы разрушим».