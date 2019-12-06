Суд вынес приговор еще троим фигурантам «московского дела»

Мещанский районный суд Москвы вынес приговоры в отношении фигурантов «московского дела» Александра Мыльникова, Максима Мартинцова и Егора Лесных, передает корреспондент “Ъ”. Господин Мыльников приговорен к двум годам колонии условно, господин Мартинцов получил два с половиной года колонии, господину Лесных назначено наказание в виде трех лет колонии. Прокуратура просила приговорить их к трем, трем с половиной и четырем годам колонии соответственно. Всех троих обвиняли в применении насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ) на несанкционированной акции протеста, состоявшейся 27 июля в Москве.

В обвинительном заключении говорится, что фигуранты дела в ходе акции повалили росгвардейца Максима Косова на землю, после чего Егор Лесных и Максим Мартинцов «ударили его ногами, причинив физическую боль». Господин Лесных позже ударил ногой полицейского Алексея Федорова. Все трое подсудимых вину не признали.

Поддержать обвиняемых пришло несколько десятков человек, передает «Медиазона». Среди них — журналисты Илья Азар и Сергей Карпов, участник группы «Кровосток» Шило, председатель Либертарианской партии Сергей Бойко, а также бывшие фигуранты «московского дела» Алексей Миняйло, Владислав Барабанов, Даниил Конон и Егор Жуков.

Напомним, летом в Москве проходили протестные акции из-за недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. В частности, 27 июля прошел крупный несанкционированный митинг, после которого было возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках. Несколько участников летних протестов получили реальные сроки.

Сегодня, 6 декабря, суды вынесли приговоры еще четырем фигурантам «московского дела». Студент Высшей школы экономики Егор Жуков был признан виновным в публичных призывах к экстремизму и был приговорен к трем годам условно с испытательным сроком три года. Предпринимателя Никиту Чирцова признали виновным в применении к представителю власти насилия, не опасного для жизни и здоровья (ч. 1 ст. 318 УК РФ), суд приговорил его к одному году колонии общего режима. Также суды вынесли приговоры в отношении проходящих по этой же статье Владимира Емельянова и Павла Новикова. Господин Емельянов получил два года условно, господин Новиков получил штраф 120 тыс. руб. и был освобожден в зале суда. В отношении Сергея Фомина, который был единственным проходящим по статье «массовых беспорядках» (ч. 2 ст. 212 УК РФ), уголовное преследование было прекращено.

О других сегодняшних приговорах — в материале “Ъ” «Учитывая смягчающие обстоятельства».

О летних акциях протеста и уголовном преследовании их участников — в материалах “Ъ”.