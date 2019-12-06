СКР прекратил уголовное преследование фигуранта «московского дела» Фомина

Следственный комитет России (СКР) прекратил уголовное преследование фигуранта «московского дела» Сергея Фомина, сообщает пресс-служба ведомства. 36-летний предприниматель обвинялся в участии в «массовых беспорядках» (ч. 2 ст. 212 УК РФ) на несогласованной акции протеста в Москве 27 июля, при этом он был единственным, проходящим по этой статье. Адвокат Алексей Веселов заявил “Ъ”, что господин Фомин может подать иск в ЕСПЧ.

СКР указывает, что решение о снятии обвинений было принято по результатам объективной правовой оценки всех исследованных материалов, включая свидетельские показания и видеозаписи камер видеонаблюдения. Уголовное преследование в отношении господина Фомина прекращено, а избранная ранее мера пресечения в виде домашнего ареста отменена. При этом в его действиях усматриваются признаки административного правонарушения, отмечают в ведомстве.

Прекращение уголовного преследования Сергея Фомина прокомментировал его адвокат Алексей Веселов. «О прекращении уголовного преследования нам стало известно сегодня утром. После того, как мы получили официальное подтверждение (в СКР.— “Ъ”), я выхожу из дела и прекращаю представлять интересы господина Фомина. Ранее мы обсуждали возможность подачи иска о реабилитации в ЕСПЧ в случае снятия обвинений. Думаю, Сергей подаст такой иск в 2020 году и может вполне рассчитывать на компенсацию. Составлением жалобы будут заниматься уже другие юристы»,— сказал он “Ъ”.

Минувшим летом Сергей Фомин был волонтером штаба незарегистрированного кандидата в Московскую городскую думу Любови Соболь. После акции 27 июля он был объявлен в розыск — по версии СКР, он направлял действия других участников митинга. 8 августа господин Фомин сам сдался полиции. В том же месяце его отправили в СИЗО, но в сентябре перевели под домашний арест.

Напомним, летом в Москве проходили протестные акции из-за недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. В частности, 27 июля прошел крупный несанкционированный митинг, после которого было возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках. Несколько участников летних протестов получили реальные сроки.

Сегодня, 6 декабря, суды вынесли приговоры еще четырем фигурантам «московского дела». Студент Высшей школы экономики Егор Жуков был признан виновным в публичных призывах к экстремизму и был приговорен к трем годам условно с испытательным сроком три года. Предпринимателя Никиту Чирцова признали виновным в применении к представителю власти насилия, не опасного для жизни и здоровья (ч. 1 ст. 318 УК РФ), суд приговорил его к одному году колонии общего режима. Также суды вынесли приговоры в отношении проходящих по этой же статье Владимира Емельянова и Павла Новикова. Господин Емельянов получил два года условно, господин Новиков получил штраф 120 тыс. руб. и был освобожден в зале суда.

Подробнее о деле Сергея Фомина — в материале “Ъ” «Старое дело уйдет в новый год».

О протестах в Москве и их последствиях — в материалах “Ъ”.