Доходные карты потеснили депозиты

Банковские карты с начислением процентов оказались выгоднее привычных депозитов. Как подсчитали в газете «Ведомости», они дают большую доходность и стабильность по сравнению с традиционными счетами до востребования. Проценты на остаток доходят до 10%, в то время как депозитные программы в среднем предлагают 6-7%.

“Ъ FM” попросил независимого экономического эксперта Семена Новопрудского прокомментировать эти выводы. По его мнению, карты с кэшбэком действительно имеют выгодные условия, но работают они лишь ограниченное время и, как правило, для новых клиентов. Чтобы заработать на этом инструменте, придется то и дело переходить в новый банк. «В России, большинство клиентов концентрируется в крупнейших кредитных организациях, у которых линейка продуктов более или менее одинаковая, и там уже вопрос в том, удастся ли вшить что-то еще в те же карты с кэшбэком.

То есть банки придумывают, как сделать больше "плюшек", чтобы переманить клиентов, тем более что россияне стали понимать, что есть финансовые инструменты, которые могут дать либо сопоставимую с депозитами доходность, либо даже выше.

Люди почувствовали, что вклады с большой долей вероятности будут дешеветь и дальше. Надо не просто смотреть на буквальную доходность, а на то, как она в динамике соотносится с текущей инфляцией. Сейчас люди в возрасте 35 лет и моложе совершенно спокойно относятся к переходу из одного банка в другой, у них нет ментальной лояльности к кредитной организации, и, конечно, главная задача — это переманить клиентов и заполучить новых, которые только выходят на рынок, ведь молодые люди гораздо лучше пользуются всевозможными финансовыми технологиями»,— говорит Новопрудский.

Кроме карт с начислением процентов на остаток, аналитики называют доходными паевые инвестиционные фонды, облигации федерального займа и покупку ценных бумаг через индивидуальные инвестсчета. Присмотреться к этим альтернативам советует независимый эксперт по финансовым рынкам Алексей Бушуев: «Если вы открываете брокерский счет, соответственно, кладете туда деньги как минимум на три года, то можете воспользоваться льготой типа А. То есть предположим, если вы внесли 400 тыс., то государство вернет 52 тыс. Получить такой бонус — приятная прибавка к проценту по условному вкладу, в данном случае по облигациям. Уже больше миллиона россиян воспользовались этой опцией».

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Серьезным преимуществом депозитных вкладов можно считать государственную защиту. Вкладчику гарантированно вернут деньги и проценты, но только в пределах установленной суммы — сейчас это 1,4 млн руб.

Светлана Белова