Ставка с нагрузкой

Снижение ставок по вкладам побуждает банки все активнее предлагать клиентам гибридные продукты. Растет предложение продуктов, где в связке с расчетными счетами или депозитами идут паи паевых инвестиционных фондов (ПИФ), индивидуальные инвестиционные счета (ИИС) и полисы индивидуального страхования жизни (ИСЖ). Этот шаг позволяет банкам удержать клиентов, а профучастникам расширить рынок сбыта своих финансовых продуктов. Впрочем, при таких инвестициях стоит учитывать особые условия, которые могут существенно повлиять на итоговые результаты.

Время снижать ставки

За вторую декаду ноября среднее арифметическое максимальных ставок по вкладам 10 крупнейших банков по объему средств населения снизилось на 0,139 процентных пункта, до 6,03% годовых. Это минимальное значение ставки за всю историю наблюдения данного показателя ЦБ — с июля 2009 года. Средняя ставка непрерывно снижается с марта текущего года, тогда она находилась на уровне 7,54% годовых.

Вместе с тем, на банковском рынке можно встретить значительно более высокие ставки. В частности, Альфа-банк предлагает своим клиентам до конца года открыть счет под 10% годовых. Однако для получения таких шоколадных условий необходимо совершить несколько обязательных действий: стать клиентов «Альфа Премиум», открыть индивидуальный инвестиционный счет на 300 тыс. руб., а также совершать покупки по дебетовой карте, привязанной к счету, на 100 тыс. руб. в месяц. И только после этого можно рассчитывать на ставку по остатку на счете, которой не было на рынке уже больше года. Впрочем, такие условия действуют весьма ограниченный период времени — не более трех месяцев.

Инвестиции на выбор

Многие крупные банки стали предлагать коробочные продукты на основе депозитов и ПИФов, ИИС, ИСЖ. В настоящее время такой гибрид можно открыть в «ФК Открытие», РСХБ, МТС-банке, Газпромбанке, банке «Зенит», Абсолют-банке, «Уралсибе», ПСБ. Ставки по вкладам в таких продуктах выше стандартных предложений на 0,5–1,5 процентного пункта и составляют 7,3–8,8% годовых. Ставка по вкладу будет зависеть от объема средств, направляемых в другие финансовые продукты. При этом срок самого вклада может составлять от полугода до двух лет. «Увеличение процентной ставки, как правило, происходит из части комиссионного дохода, который банк получит от своего инвестиционного партнера», — отмечает начальник управления инвестиционных продуктов и технологий УК «Открытие» Евгений Горбунов.

С помощью такого коробочного решения банки решают проблема удержания клиентов, неудовлетворенных текущими низкими ставками по вкладам и не готовых выходить на фондовый рынок.

«Все больше количество клиентов начинают смотреть в сторону инвестиционных продуктов, но не все готовы вкладывать значительные для них суммы сразу. Такое сочетание (с банковским продуктом) позволяет не рисковать существенной суммой своих сбережений и в тоже время попробовать новый для себя инвестиционный продукт», — отмечет руководитель по развитию инвестиционных решений розничного бизнеса Альфа-банка Александр Оспищев. По словам начальника управления сберегательного и инвестиционного бизнеса банка «ФК Открытие» Александра Бородкина, подобные продукты интересны любой категории инвесторов: при таком подходе клиенту предлагается не просто отдельный инвестиционный продукт, а комплексная программа сбережений, состоящая из низкодоходного вклада и высокодоходного инвестиционного инструмента.

Коробочные условия

Исследования потребностей клиентов показывают их заинтересованность в наличии сбережений и инвестиций с различными временными горизонтами, отмечает гендиректор УК «Альфа-капитал» Ирина Кривошеева. «В ИИС есть возможность получить более высокую доходность, но его целесообразно открывать на три года. Карточные же счета уступают по доходности, но деньги всегда в оперативной доступности. В комбинации клиент получает комплекс с инвестициями разной длины. Это очень удобно и с точки зрения взносов — сразу есть выбор», — отмечает госпожа Кривошеева.

Что касается управляющих компаний, то для них преимущество таких продуктов в том, что они позволяют предложить клиентам более широкий спектр инвестиционных возможностей, отмечает начальник департамента коллективных инвестиций «Газпромбанк — Управление активами» Роман Слюсаренко. Вместе с тем при открытии такого коробочного решения клиенту стоит обратить внимание на такие параметры как минимальная сумма внесения средств, условия пополнения, частичного и досрочного снятия, а также срок размещения. «Не стоит забывать и о том, что в ряде случаев при досрочном закрытии одного из продуктов, можно потерять дополнительные выгоды от другого», — отмечает господин Слюсаренко. «Важно не забывать, что инвестиционные продукты сопряжены с различными видами риска, и клиенты обязательно должны быть проинформированы о них перед тем, как принять решение об инвестировании своих средств», — подчеркивает он.

Василий Синяев