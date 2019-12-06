В реестр требований кредиторов банка-банкрота «Ассоциация» не включили 45 млн рублей

Конкурсный управляющий банком-банкротом «Ассоциация» (лишен лицензии) отказал во включении 44,9 млн руб. в реестр требований кредиторов. Как сообщает Агентство по страхованию вкладов (АСВ), такое решение было принято в связи с отсутствием у банка обязательств или отсутствием документов у заявителя. Также в реестр не включали текущую задолженность.

На рассмотрении конкурсного управляющего находятся требования кредиторов на сумму 400,3 млн руб.

Как ранее писал “Ъ-Приволжье”, в реестр требований кредиторов включили 10,7 млрд руб. Рассчитаться с вкладчиками «Ассоцияции» планируется весной 2020 года.

Банк России отозвал лицензию «Ассоциации» из-за «отсутствия отраженных в учете и отчетности денежных средств на счетах, открытых в иностранном банке», на сумму 3,8 млрд руб. По факту фальсификации руководством банка документов финансовой отчетности было возбуждено уголовное дело.

Подробнее о ситуации – в материале “Ъ-Приволжье” «Ассоциация с весной».

Анастасия Еремина