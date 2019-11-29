«Ассоциация» с весной

Агентство по страхованию вкладов надеется к марту погасить обязательства перед вкладчиками лишенного лицензии банка «Ассоциация» и обозначить перспективы для корпоративных клиентов. Главным активом кредитной организации АСВ называет обслуживаемый и обеспеченный кредитный портфель на 7,4 млрд руб., который будет реализован по договорам цессии. Выплаты юрлицам обещают провести в два этапа, продав имущество и вложив средства акционеров.



В четверг Агентство по страхованию вкладов (АСВ) провело первое собрание кредиторов нижегородского банка «Ассоциация», у которого Центробанк в июле отозвал лицензию. Тогда выяснилось, что на корсчете банка в VTB Europe нет 3,8 млрд руб., отраженных в отчетности. Якобы главный казначей «Ассоциации» Владимир Макаревич вывел деньги, фальсифицировав банковские операции в системе SWIFT. Было возбуждено уголовное дело о фальсификации финансовых документов. Владимир Макаревич находится на свободе. В сентябре банк был признан банкротом. Управление передано временной ­администрации.

В реестр требований включено 1,3 тыс. кредиторов, которым банк должен 10,7 млрд руб. Первая очередь состоит из 925 кредиторов, которым необходимо вернуть 6,9 ­млрд руб., в том числе 5,1 ­млрд руб. — Агентству по страхованию вкладов, рассчитавшемуся с клиентами «­Ассоциации». Физлицам с вкладами более 1,4 млн руб., таковых 924 человека, банк должен 1,8 млрд руб. Представитель АСВ Денис Баклицкий обещает, что обязательства будут погашены перед физлицами к марту. «Первые транши поступят в начале декабря. На выплаты кредиторам первой очереди мы готовы сейчас направить 4,5 ­млрд руб. Вторая часть будет зависеть от формирования конкурсной массы. ­Пока мы уверены, что остаток средств будет направлен в феврале», — сообщил представитель АСВ.

По его словам, требования кредиторов первой очереди значительно превышают обязательства перед 400 юрлицами, которым предстоит выплатить 3,8 млрд руб. Сроки погашения долгов перед бизнесом станут известны после расчета с физлицами, когда страховщики окончательно подсчитают величину и стоимость активов банка.

Основным ресурсом банка «Ассоциация» представители АСВ называют его кредитный портфель в размере 7,4 млрд руб., на который приходится 52% активов банка. Страховая организация называет его качественным и наиболее ликвидным активом: физлицам выдано 2,6 тыс. займов на 629 млн руб., а предприятия должны банку 6,8 млрд руб. по 441 договору. Доля просрочки колеблется в районе 3% и кредиты обеспечены залогами имущества и льготными гарантиями Минэкономразвития РФ, поэтому портфель будет востребован при продаже другим кредитным организациям по договорам цессии. Преимуществом станет активное погашение долгов бизнеса перед банком: после отзыва лицензии бизнес и вкладчики сократили свои обязательства перед «Ассоциацией» до 4,9 ­млрд и 555 млн руб. соответственно, обеспечив поступление 2 ­млрд руб. в конкурсную массу.

Рассчитаться с кредиторами «Ассоциации» АСВ планирует и за счет реализации основных средства банка. На его балансе числятся 27 объектов недвижимости и земельные участки стоимостью 398 млн руб., автопарк из 57 машин оценен в 65 млн руб. Но продажа имущества не обещает быть скорой: страховщики отмечают, что активы потребуют независимой оценки и решения совета кредиторов банка. Бывший руководитель «Ассоциации» Михаил Гапонов оценил состояние активов как «отличное» и прогнозировал погашение обязательств перед бизнесом двумя частями. «Акционеры изучают собственные возможности, в частности за счет не связанных с банком активов будут делать предложения кредиторам», — сообщил он “Ъ-Приволжье”.

По оценке гендиректора Арзамасского приборостроительного завода им. П. И. Пландина (АПЗ) Олега Лавричева, возглавившего комитет кредиторов банка, бизнес может рассчитывать на выплаты ­60–70% от вложенных средств. Гендиректор Нижегородской ассоциации промышленников и предпринимателей (НАПП) Валерий Цыбанев подтвердил, что руководство крупных предприятий из состава акционеров «Ассоциации» готово консолидировать ресурсы за счет кредитных средств и направить на выплаты вкладчикам: «Ситуация не безнадежная, хотя и выбила многие предприятия из колеи. Банк работал в районах области и кредитовал малый и средний бизнес на льготных условиях господдержки».

Как ранее писал “Ъ-Приволжье”, банк участвовал в льготных программах кредитования бизнеса Минэкономразвития РФ по ставкам 6,5% и 8,5% и с помощью обращения депутатов законодательного собрания к главе АСВ Юрию Исаеву ему удалось сохранить условия льготного кредитования для 127 заемщиков на 2,6 ­млрд руб.

Теперь НАПП и Общественная палата Нижегородской области ищут альтернативу «Ассоциации», предлагая правительству организовать фонд поддержки бизнеса.

Владимир Зубарев