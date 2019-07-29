Отозвана лицензия у банка «Ассоциация»

По приказу ЦБ РФ с 29 июля отозвана лицензия у АО Коммерческий банк «Ассоциация». Полномочия менеджмента приостановлены, с утра в банке работают представители временной администрации Центробанка, ее руководителем назначен Артем Вилков, консультант из Волго-Вятского управления ЦБ РФ.

По официальной информации регулятора, на счетах "Ассоциации" в иностранном банке ЦБ обнаружил отсутствие 3,8 млрд руб., что более чем в два раза превышает величину собственных средств нижегородского банка. Руководство "Ассоциации" это признало, но не смогло исполнить требование ЦБ о формировании 100% резервов на возможные потери. "Согласно представленной банком отчетности его капитал полностью утрачен", — поясняют в пресс-службе регулятора. Там также указывают, что нижегородской банк в течение последнего года неоднократно получал предписания ЦБ, в том числе регулятор ограничивал привлечение "Ассоциацией" средств физлиц. Информацию с признаками уголовных преступлений ЦБ обещает направить в правоохранительные органы.

Туда обратилось и собственно руководство КБ "Ассоциация". Как говорится в официальном сообщении банка, его менеджмент вместе с Банком России вскрыл "факт мошеннических действий со стороны сотрудника казначейства банка, который умышленно фальсифицировал банковские операции в системе SWIFT": "К сотруднику банка, совершившему противоправные действия, приняты все предусмотренные законодательством меры. Банком направлено соответствующее заявление в правоохранительные органы, ведется расследование. К сожалению, нам не удалось стабилизировать ситуацию в установленные регулятором сроки, вследствие чего у банка отозвана лицензия".

Выплаты вкладчикам начнутся не позднее 12 августа. При этом заявления о выплате страхового возмещения могут подаваться ими в течение всего периода ликвидации банка, который составляет не менее года. По закону сумма возмещения каждому клиенту составит 100% от всех его вкладов, но не более 1,4 млн руб.

В "Ассоциации" при этом подчеркивают, что "акционеры банка предпринимают все возможные усилия" и ищут средства для покрытия потерь вкладчиков даже сверх застрахованных государством 1,4 млн руб. "В настоящий момент аккумулируются дополнительные денежные средства, в том числе и за счет кредитных реcурсов, привлекаемых основными акционерами банка для обеспечения расчётов с клиентами, чьи остатки на счетах в банке превышают 1,4 млн руб.", — сообщили в банке.

По данным СПАРК-Интерфакс, АО КБ «Ассоциация» зарегистрировано в Нижнем Новгороде в ноябре 1990 года. Учредителями компании являются ПАО «Нител» (36,73%), ПАО «ЗИП» (14,24%), АО «Гидравлические системы» (9,73%), ООО «Резонанс-НН» (9,18%), АО «Гидромашфарверк» (8,19%), ООО «Нител-энерго» (7,17%), ЗАО НПП «Гиком» (6,35%), ООО НМЗ «Теплоцентр» (2,47%), НАО «Гидромаш» (1,37%) и группа частных лиц, которым принадлежит менее, чем по 1% акций. Уставный капитал банка на 29 июля 2019 года составил 406,13 млн руб. По итогам 2018 года чистая прибыль банка составила почти 145 млн руб. По данным ЦБ РФ, на конец первого квартала 2019 года собственные средства банка оценивались в 1,54 млрд руб. На счетах банка были размещены вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, на общую сумму 7,9 млрд руб.

Иван Сергеев