Возбуждено уголовное дело о фальсификации документов банка «Ассоциация»

Следственное управление СК РФ по Нижегородской области возбудило уголовное дело по факту фальсификации документов финансовой отчетности руководством АО «Коммерческий банк “Ассоциация”». Как сообщает ведомство, лица, совершавшие преступление, не установлены.

По версии следствия, руководство банка намеренно предоставляло ложные сведение о финансовом положении «Ассоциации» в Центробанк, чтобы скрыть имеющиеся основания для отзыва лицензии. Дело расследуется по ч. 1 ст. 172.1 УК РФ («Фальсификация финансовых документов»).

Напомним, 29 июля ЦБ РФ отозвал лицензию банка «Ассоциация» из-за «отсутствия отраженных в учете и отчетности денежных средств на счетах, открытых в иностранном банке». Всего пропало 3,8 млрд руб., по предварительной информации, эти деньги находились на корсчете в VTB Europe, однако казначей «Ассоциации» Владимир Макаревич якобы умышленно фальсифицировал банковские операции в системе SWIFT и вывел эти средства. Нижегородский арбитражный суд 19 сентября признал «Ассоциацию» банкротом.

По данным СПАРК-Интерфакс, АО КБ «Ассоциация» зарегистрировано в Нижнем Новгороде в ноябре 1990 года. Учредителями компании являются ПАО «Нител» (36,73%), ПАО «ЗИП» (14,24%), АО «Гидравлические системы» (9,73%), ООО «Резонанс-НН» (9,18%), АО «Гидромашфарверк» (8,19%), ООО «Нител-энерго» (7,17%), ЗАО НПП «Гиком» (6,35%), ООО НМЗ «Теплоцентр» (2,47%), НАО «Гидромаш» (1,37%) и группа физлиц, которым принадлежит менее, чем по 1% акций. Уставный капитал банка на 29 июля 2019 года составил 406,13 млн руб. По итогам 2018 года чистая прибыль банка составила почти 145 млн руб. По данным ЦБ РФ, на конец первого квартала 2019 года собственные средства банка оценивались в 1,54 млрд руб. На счетах банка были размещены вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, на общую сумму 7,9 млрд руб.

Анастасия Еремина