«Уралхим» приглашает ФНБ в Анголу Компания надеется на финансирование ее завода в стране

«Уралхим» рассчитывает на господдержку при строительстве завода по производству до 1,3 млн тонн карбамида в год в Анголе. Член совета директоров компании Дмитрий Осипов считает, что источником финансирования проекта могут стать средства Фонда национального благосостояния (ФНБ). Также в компании надеются на участие в программе ВЭБ.РФ, если с нее будет снято ограничение на зарубежные проекты.

Гендиректор «Уралкалия», член совета директоров «Уралхима» (основной акционер обеих компаний — Дмитрий Мазепин) Дмитрий Осипов предложил профинансировать из средств ФНБ проект строительства на территории Aнголы завода по производству азотных удобрений. «Мы подписали меморандум о строительстве завода в Анголе. Стоит вопрос о том, как его финансировать, и здесь у меня есть несколько предложений: почему бы не использовать средства Фонда национального благосостояния — на возвратной основе, безусловно — для финансирования данного проекта?» — сказал он в ходе выступления на Национальном промышленном форуме.

Дмитрий Осипов отметил, что также компания хотела бы участвовать в программе ВЭБ.РФ «Фабрика проектного финансирования» при снятии ограничений на зарубежные проекты.

«Если мы действительно хотим экспансию большую на мировые рынки, нам необходим механизм государственной поддержки»,— заявил господин Осипов.

«Уралхим» в конце октября подписал с ангольской Grupo Opaia договор о строительстве завода «Аммиак-карбамид» мощностью около 1,2–1,3 млн тонн карбамида, который будет полностью покрывать потребности африканской страны. Стоимость комплекса оценивается в $1,2–1,3 млрд.

Запуск комплекса запланирован на 2023 год. Документ оговаривает, что «Уралхим» будет отвечать за все вопросы, связанные с проектированием и технологиями производства, а Opaia — за реализацию удобрений и их распространение среди государственных структур и по стране. Проект направлен на увеличение производства сельхозпродукции и преодоление проблем с недостатком продовольствия в Африке. Этот регион «Уралхим» и «Уралкалий» считают одним из самых перспективных с точки зрения увеличения поставок.

Ольга Мордюшенко