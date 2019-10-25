Российский калий пошел в Индию

«Уралкалий» договорился о полугодовом контракте с Индией на поставку калия. По данным “Ъ”, цена оказалась на $10 на тонну ниже прошлогоднего уровня и составила $280 за тонну, что отражает уровень рынка, считают в производителе. Контракт с крупнейшим мировым потребителем, Китаем, пока не подписан, но традиционно цена на этом рынке самая низкая в мире.

Трейдер одного из крупнейших мировых производителей калия «Уралкалия» — «Уралкалий Трейдинг» — заключил контракт на поставку удобрений в Индию с местным импортером IPL. Срок действия договора — с октября 2019 года по конец марта 2020 года. «Цена поставляемых в Индию калийных удобрений соответствует текущему рыночному уровню цен»,— сообщила компания.

Источник “Ъ”, знакомый с ситуацией, сообщил, что стоимость калия в рамках нового контракта — $280 за тонну, то есть на $10 ниже прошлогоднего уровня.

Как отметил гендиректор трейдера Александр Терлецкий, цена нового индийского контракта, традиционно являющегося одним из ключевых ценовых ориентиров, справедливо отражает текущую конъюнктуру на мировом калийном рынке. «Мы по-прежнему уверены в фундаментальных характеристиках калийной отрасли и полагаем, что заключенное соглашение станет стимулом роста спроса на калийные удобрения на основных рынках потребления»,— отметил он. Прошлогодние контракты с крупнейшими мировыми рынками сбыта калия — Китаем и Индией — были подписаны по $290 за тонну с ростом на $60 и $50 за тонну соответственно.

Чтобы поддержать стоимость, мировые производители постепенно снижают уровень производства, исходя из формулы «цена превыше объемов».

Китай и Индия, на которые приходится около 7,5 млн и 4,5 млн тонн калия в год,— единственные страны, с которыми производители заключают долгосрочные контракты. Остальные объемы удобрений торгуются на споте. При этом традиционно цена в Китае была самой низкой в мире, в Индии она, как правило, была на $10–20 на тонну выше. В 2018 году уровень цен в странах сравнялся. На текущий год контракт с Китаем еще не подписан.

Олег Петропавловский из БКС считает, что ориентиром цены для рынка на новый год всегда становится стоимость первого заключенного контракта. Прежний ориентир был установлен трейдером белорусского производителя «Беларуськалий», говорит он. По его мнению, новый уровень цены выгоден для производителей.

Ольга Мордюшенко