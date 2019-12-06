Кремль: США отказались от сотрудничества в деле «русских хакеров»

США отказались сотрудничать с российскими властями в рамках расследования деятельности «русских хакеров», сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Накануне Минфин США внес в санкционный список лидера хакерской организации Evil Copr Максима Якубца и объявил вознаграждение $5 млн за информацию о его нахождении. Сумму вознаграждения уже назвали самой крупной в истории наград за киберпреступника.

«Мы традиционно выступаем за сотрудничество в расследовании таких преступлений, в поимке преступников, <...> но в данном случае речь о сотрудничестве не идет, опять же, не по нашей вине»,— сказал он. По его словам, ранее российская сторона неоднократно предлагала сотрудничество в борьбе с киберпреступностью, но и эти предложения, «к сожалению, натыкались на глухую стену нежелания и непонимания».

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Напомним, 5 декабря Минфин США внес в санционный список шесть компаний, одну хакерскую организацию Evil Copr и 17 человек. Их обвиняют в хищении у банков более $100 млн. Как утверждают власти США, лидер Evil Corp Максим Якубец не только глава хакерской организации, но и связан с ФСБ и российскими властями. Минюст США возбудил уголовное дело в отношении россиянина.

Как киберпреступники из Evil Corp похитили $100 млн — в материале “Ъ FM” «Хакерский след привел в Россию».