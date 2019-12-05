Что известно о россиянах и компаниях, попавших под санкции США

Министерство финансов США ввело санкции в отношении хакерской группы Evil Corp, шести российских компаний и 17 человек — граждан России, Испании, Израиля, Молдавии, Греции, Узбекистана, Украины и Франции. Что известно о ключевых фигурах и фирмах, попавших в черный список — в материале “Ъ”.

Якубец Максим Викторович, которого власти США считают лидером хакерской группировки Evil Corp, известным под ником Aqua, родился 20 мая 1987 года в Хмельницкой области (Украина). Гражданин России. По данным «СПАРК-Интерфакс», Максим Якубец и его старший брат 33-летний Артем Якубец, который также попал под санкции, в 2013–2014 годах были совладельцами московской компании ООО «МВ Строй». Фирма зарегистрирована 15 января 2010 года, уставный капитал — 3,1 млн руб. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Выручка компании за 2018 год — 17 млн руб., чистая прибыль — 892 тыс. руб.

Турашев Игорь Олегович, которого США считают одной из ключевых фигур в группировке Evil Corp, родился 15 января 1981 года. По данным «СПАРК-Интерфакс», человек с таким именем является единственным владельцем московского ООО «Анитех». Эта компания зарегистрирована 30 октября 2018 года и занимается разработкой компьютерного программного обеспечения. По данным Роспатента, эта фирма является владельцем четырех полезных моделей (нематериальных объектов интеллектуальных прав) — «Системы электронного документооборота по планированию и учету материально-технических ресурсов», «Автоматизированной информационно-справочной системы пенсионного фонда», «Автоматизированной системы проведения финансовых платежей» и «Системы прогнозирования экономических показателей авиаперевозок».

Шесть компаний, попавшие под санкции, так или иначе связаны с Гусевым Денисом Игоревичем:

ООО «Вертикаль» зарегистрировано 15 апреля 2013 года в Когалыме (ХМАО). Уставный капитал — 10 тыс. руб. Основной вид деятельности — розничная торговля металлическими и неметаллическими конструкциями в специализированных магазинах. Гендиректор компании — Денис Гусев. 60% компании принадлежит Анне Могилат, 40% — Дмитрию Прохорину. Выручка за 2018 год составила 10,1 млн руб., чистая прибыль — 131 тыс. руб. В 2014–2016 годах компания заключила шесть госконтрактов на сумму около 3 млн руб. Получателями продукции были местный дворец спорта и бюджетное учреждение «Коммунспецавтотехника».

ООО «Юником» зарегистрировано 21 августа 2006 года в Когалыме (ХМАО). Уставный капитал — 25 тыс. руб. Основной вид деятельности — автомобильный грузовой транспорт и услуги по перевозкам. Гендиректор компании — Денис Гусев, совладельцы — Виталий Сафонов (60%), Денис Гусев (20%) и Сергей Меньшиков (20%). Выручка за 2018 год — 519 тыс. руб., чистая прибыль — 13 тыс. руб.

ООО «Центр автообслуживания» зарегистрировано 30 июня 2006 года в Кургане. Уставный капитал — 20 тыс. руб. Основной вид деятельности — техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств. Гендиректор — Александр Лелеков, единственный владелец — Виктор Бабяк. Бывшим гендиректором компании был Денис Гусев.

ООО «Бизнес-Столица» зарегистрировано 27 ноября 2014 года в Москве. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Основной вид деятельности — оптовая торговля. Единственный владелец и гендиректор компании Денис Гусев.

ООО «Оптима» зарегистрировано 18 марта 2013 года в Москве. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Основной вид деятельности — оптовая торговля радио-, теле- и видеоаппаратурой и аппаратурой для цифровых видеодисков (DVD). Гендиректор компании — Денис Гусев. Единственный владелец — Михаил Круглов.

ООО «Трейд-инвест» зарегистрировано 27 ноября 2014 года в Москве. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Основной вид деятельности — оптовая торговля. Гендиректор — Денис Гусев. Единственный владелец — Дмитрий Гапоненко.