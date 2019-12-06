Французы вышли за пенсию

Первый день забастовки французских государственных служащих, выступающих против готовящейся пенсионной реформы, был отмечен массовыми демонстрациями. Профсоюзы уверяют, что в четверг вывели на улицы 1,5 млн человек, полиция насчитала 806 тыс. Как и ожидалось, большинство недовольных выражали свое возмущение в Париже. Рассказывает корреспондент “Ъ” во Франции Алексей Тарханов.
Разумеется, не все забастовщики отправились на демонстрации: многие удовлетворились тем, что не вышли на работу. По подсчетам профсоюзов, бастовали 85,7% транспортников — шоферов и машинистов, 43,9% энергетиков, 70% преподавателей. Как всегда, администрация и забастовщики спорят о цифрах, но то, что преобладающее количество государственных служащих откликнулось на призыв, очевидно.
Этим занимались не демонстранты, а «специалисты» — активисты из движения Black bloс. По пути они зажигали костры и опрокидывали мусорные баки, но серьезных погромов, подобных прошлогодним буйствам «желтых жилетов», не было: с одной стороны им противостояли полицейские, с другой — служба безопасности самих профсоюзов, всегда сопровождающая колонны.
Погромщики несколько раз закреплялись в стратегических точках прохождения демонстрации: сначала в районе площади Республики, потом на конечной — на площади Нации. Полиция предпочитала действовать точечно, атакуя группки хулиганов, почти не пользовалась слезоточивым газом и шумовыми гранатами.
Причем, поскольку демонстрантов было на порядок больше и они были организованны, Black bloc не удалось испортить профсоюзам праздник. В целом шествие оказалось не только многолюдным, но и относительно мирным — число арестованных к вечеру составило 60 человек, то есть значительно меньше, чем обычно было на демонстрациях прошлого года. В Париже, по данным полиции, на улицах было 65 тыс. человек, профсоюзы насчитали 250 тыс. По всей стране эти цифры соответственно составили 806 тыс. или 1,5 млн человек. Зафиксировано 250 демонстраций, в том числе в Бордо, Ренне, Нанте, Тулузе, Лионе, Марселе.
Глава французской Всеобщей конфедерации труда Филипп Мартинес заявил, что новая пенсионная система стране не нужна — достаточно улучшить ныне существующую, а его коллега из «Рабочей силы» Ив Верье убежден: «День или даже два дня забастовки недостаточно. Нужно, чтобы правительство убедилось в том, что мы не отступим».
Сегодня забастовка транспортников продолжилась. Путейцы намерены протянуть ее до понедельника. Закрыто 9 линий парижского метро из 16, на остальных движение сокращено. Резко уменьшено количество поездов городской электрички RER и пригородных TER. Лишь 10% скоростных поездов дальнего следования TGV выйдут на линии, наполовину сокращены рейсы Eurostar, на две трети — Talys, единственный дневной поезд Lyria отправится в Швейцарию, по-прежнему не уехать в Италию, Германию, Испанию.
По сообщениям СМИ, на заседании Совета министров, состоявшемся в четверг, президент Франции Эмманюэль Макрон призвал кабинет трезво оценивать опасность недовольства, но сохранять твердость, поскольку реформа пенсионного обеспечения неизбежна. Ранг переговоров повысился. Вместо верховного комиссара по вопросам пенсий Жан-Поля Делевуа вести публичную дискуссию доверено премьер-министру. Эдуар Филипп уже пообещал, что в середине следующей недели выступит с объяснениями «основной архитектуры реформы». Впрочем, суть нововведений уже известна — реформа, в частности, призвана упразднить действующие для представителей ряда профессий специальные условия, позволяющие им раньше выходить на пенсию или получать повышенные выплаты.
Дальше встает вопрос, как отреагирует президент Макрон, который уже пережал и «желтых жилетов», и тех же путейцев, выиграв поединок с ними в 2018 году — когда упразднил льготы, которыми они пользовались, предоставив, однако, двухлетний срок до начала реформы и позволив сохранить преимущества всем, кто их уже получил. Такой же принцип он применяет в пенсионной системе, но на сей раз она касается гораздо большего числа французов, что, соответственно, потребует от правительства гораздо большей гибкости и одновременно с этим твердости.
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