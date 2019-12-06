Французы вышли за пенсию Первый день забастовки они провели на улицах

Первый день забастовки французских государственных служащих, выступающих против готовящейся пенсионной реформы, был отмечен массовыми демонстрациями. Профсоюзы уверяют, что в четверг вывели на улицы 1,5 млн человек, полиция насчитала 806 тыс. Как и ожидалось, большинство недовольных выражали свое возмущение в Париже. Рассказывает корреспондент “Ъ” во Франции Алексей Тарханов.

Разумеется, не все забастовщики отправились на демонстрации: многие удовлетворились тем, что не вышли на работу. По подсчетам профсоюзов, бастовали 85,7% транспортников — шоферов и машинистов, 43,9% энергетиков, 70% преподавателей. Как всегда, администрация и забастовщики спорят о цифрах, но то, что преобладающее количество государственных служащих откликнулось на призыв, очевидно.

Объявленный профсоюзами парижский марш от Северного вокзала до площади Нации должен был начаться в 14 часов, однако движение колонны все время задерживали стычки с полицией, начинавшиеся в ее голове.

Этим занимались не демонстранты, а «специалисты» — активисты из движения Black bloс. По пути они зажигали костры и опрокидывали мусорные баки, но серьезных погромов, подобных прошлогодним буйствам «желтых жилетов», не было: с одной стороны им противостояли полицейские, с другой — служба безопасности самих профсоюзов, всегда сопровождающая колонны.

Погромщики несколько раз закреплялись в стратегических точках прохождения демонстрации: сначала в районе площади Республики, потом на конечной — на площади Нации. Полиция предпочитала действовать точечно, атакуя группки хулиганов, почти не пользовалась слезоточивым газом и шумовыми гранатами.

Действие на улицах вчера явственно разделилось на две части и две группы: малочисленных хулиганов и многочисленных демонстрантов.

Причем, поскольку демонстрантов было на порядок больше и они были организованны, Black bloc не удалось испортить профсоюзам праздник. В целом шествие оказалось не только многолюдным, но и относительно мирным — число арестованных к вечеру составило 60 человек, то есть значительно меньше, чем обычно было на демонстрациях прошлого года. В Париже, по данным полиции, на улицах было 65 тыс. человек, профсоюзы насчитали 250 тыс. По всей стране эти цифры соответственно составили 806 тыс. или 1,5 млн человек. Зафиксировано 250 демонстраций, в том числе в Бордо, Ренне, Нанте, Тулузе, Лионе, Марселе.

Останавливаться забастовщики не собираются.

Глава французской Всеобщей конфедерации труда Филипп Мартинес заявил, что новая пенсионная система стране не нужна — достаточно улучшить ныне существующую, а его коллега из «Рабочей силы» Ив Верье убежден: «День или даже два дня забастовки недостаточно. Нужно, чтобы правительство убедилось в том, что мы не отступим».

Сегодня забастовка транспортников продолжилась. Путейцы намерены протянуть ее до понедельника. Закрыто 9 линий парижского метро из 16, на остальных движение сокращено. Резко уменьшено количество поездов городской электрички RER и пригородных TER. Лишь 10% скоростных поездов дальнего следования TGV выйдут на линии, наполовину сокращены рейсы Eurostar, на две трети — Talys, единственный дневной поезд Lyria отправится в Швейцарию, по-прежнему не уехать в Италию, Германию, Испанию.

По сообщениям СМИ, на заседании Совета министров, состоявшемся в четверг, президент Франции Эмманюэль Макрон призвал кабинет трезво оценивать опасность недовольства, но сохранять твердость, поскольку реформа пенсионного обеспечения неизбежна. Ранг переговоров повысился. Вместо верховного комиссара по вопросам пенсий Жан-Поля Делевуа вести публичную дискуссию доверено премьер-министру. Эдуар Филипп уже пообещал, что в середине следующей недели выступит с объяснениями «основной архитектуры реформы». Впрочем, суть нововведений уже известна — реформа, в частности, призвана упразднить действующие для представителей ряда профессий специальные условия, позволяющие им раньше выходить на пенсию или получать повышенные выплаты.

Среди забастовщиков звучат призывы не выходить на работу не до понедельника, как предполагалось, а до Нового года.

Дальше встает вопрос, как отреагирует президент Макрон, который уже пережал и «желтых жилетов», и тех же путейцев, выиграв поединок с ними в 2018 году — когда упразднил льготы, которыми они пользовались, предоставив, однако, двухлетний срок до начала реформы и позволив сохранить преимущества всем, кто их уже получил. Такой же принцип он применяет в пенсионной системе, но на сей раз она касается гораздо большего числа французов, что, соответственно, потребует от правительства гораздо большей гибкости и одновременно с этим твердости.