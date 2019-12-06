В Татарстане средняя премия по ОСАГО снизилась почти на 8%

Средняя премия по ОСАГО за 11 месяцев 2019 года в Татарстане уменьшилась на 7,9%, сообщили в Российском союзе автостраховщиков (РСА). В абсолютном значении снижение составило 470 руб.

Снижение премии по ОСАО с начала года зарегистрировано в 76 регионах страны. В России она снизилась по сравнению с прошлогодними данными в среднем на 5,1%. Для легковых машин средняя премия уменьшилась на 3,45%.

Татарстан вошел в число 12 регионов, где проживает 14% всех автомобилистов в России и где средняя премия по ОСАГО снизилась более чем на 6%. Сюда также вошли Оренбургская, Костромская, Воронежская, Тульская, Брянская, Тамбовская, Челябинская, Псковская, Самарская области, Ненецкий автономный округ и Ханты-Мансийский автономный округ.

В 14 регионах, где проживает 23% всех автомобилистов в России, премия снизилась более чем на 8%. На территории 21 субъекта РФ, где проживает 33,5% всх автомобилистов, снижение премии превысило 4%. Еще в 28 регионах, на территории которых живут 24,8% автовладельцев, премия уменьшилась на 4%.

Напомним, накануне в СМИ появилась информация о том, что в Казани вдвое может вырасти базовый тариф ОСАГО в случае отмены коэффициента за мощность двигателя автомобиля. Однако, в РСА опровергли эти данные, заявив, что такая информация противоречит всем имеющимся актуарным оценкам.

"Ъ-Казань"