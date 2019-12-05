В Казани базовая ставка ОСАГО может увеличиться в два раза

Базовая ставка ОСАГО может вдвое вырасти в ряде городов России, в том числе и в Казани. Это произойдет в случае отмены коэффициента за мощность двигателя машины, пишут «Извеcтия» со ссылкой на данные Российского союза страховщиков.

В настоящее время Госдума рассматривает проект закона о «либерализации» ОСАГО, согласно которому будут введены повышающие коэффициенты за грубые нарушения ПДД и сохранены коэффициенты за регион регистрации автомобилиста. При этом идет обсуждения возможной отмены коэффициента за мощность двигателя машины.

Помимо Казани базовая ставка ОСАГО может вырасти вдвое в Челябинске, Перми и Москве. А в Подмосковье и Санкт-Петербурге она увеличится в 1,7 и 1,8 раз, соответственно. В РСА это объясняют повышенным уровнем аварийности.

"Ъ-Казань"