РСА опроверг данные о резком росте тарифа ОСАГО в Казани

Российский союз автостраховщиков (РСА) опроверг данные о возможном резком росте базового тарифа ОСАГО в ряде городов России, в том числе и в Казани, в случае отмены коэффициента за мощность двигателя машины, сообщили в РСА.

Напомним, сегодня «Известия» со ссылкой на данные РСА написали, что Госдума рассматривает проект закона о «либерализации» ОСАГО, согласно которому будут введены повышающие коэффициенты за грубые нарушения ПДД и сохранены коэффициенты за регион регистрации автомобилиста. При этом идет обсуждение возможной отмены коэффициента за мощность двигателя машины, в результате чего в Челябинске, Перми, Москве и Казани в два раза вырастет базовый тариф ОСАГО. В РСА это якобы объяснили повышенным уровнем аварийности.

Однако, сам союз заявил, что оценок таких не делал, а данная информация

противоречит всем имеющимся актуарным оценкам. «Союз считает такие публикации недобросовестной попыткой ряда СМИ манипулировать общественным мнением и требует их опровержения», говорится в сообщении РСА.

Российский союз автостраховщиков также напомнил, что реформа по индивидуализации тарифов ОСАГО, которая началась в январе 2019 года, уже привела к снижению средней цены полиса ОСАГО более чем на 5%. Кроме того, за счет этого на 2,7% с начала года выросла средняя выплата по ОСАГО — с 66,3 до 68 тыс. руб.

"Ъ-Казань"