Блумберг: Трампу следует объявить импичмент

Кандидат в президенты США от Демократической партии миллиардер Майкл Блумберг считает, что президент США Дональд Трамп должен быть подвергнут импичменту. По его мнению, господин Трамп не понимает, что является выборным должностным лицом.

«Я думаю, что это очень серьезная вещь (импичмент.— “Ъ”), и я раньше был против, но, посмотрев на все доказательства, я думаю, что да. Грустно, но да»,— сказал господин Блумберг в интервью CBS News об импичменте. По его словам, президент, возможно, не понимает, что он — выборное должностное лицо, «чья работа заключается в том, чтобы работать на общество, а не на себя».

Бывший мэр Нью-Йорка и один из самых богатых людей в мире (14-е место в списке Forbes с состоянием $54,7 млрд) 77-летний Майкл Блумберг объявил о своем решении участвовать в выборах президента США в 2020 году в конце ноября. Он заявил, что планирует «победить Дональда Трампа и восстановить Америку». Господин Блумберг заранее отказался от президентской зарплаты.

Напомним, демократы запустили процедуру импичмента президента после информации о возможном влиянии Дональда Трампа на президента Украины Владимира Зеленского. Ранее демократы получили задание разработать представление к импичменту президента Дональда Трампа. Они сформулируют все обвинения для голосования Палаты представителей, которое, вероятнее всего, пройдет уже до конца года.

Подробнее об импичменте — в материале “Ъ” «Дональду Трампу обрисовали путь к импичменту».

Подробности о решении господина Блумберга — в материале “Ъ” «Против Дональда Трампа выдвинулся мэр-миллиардер».