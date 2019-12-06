Дональду Трампу обрисовали путь к импичменту

Импичмент американского президента Дональда Трампа стал практически неизбежным: демократы получили задание разработать представление к импичменту президента Дональда Трампа. Они сформулируют все обвинения для голосования Палаты представителей, которое, вероятнее всего, пройдет уже до конца года. За день до этого деятельность президента Дональда Трампа проанализировали эксперты-юристы. Почти все они согласились: глава государства нарушил закон и импичмент сейчас — необходимость.

Флаги наших отцов

«На кону наша демократия. Президент не оставляет нам иного пути. Мы должны действовать, потому что он вновь пытается извратить институт выборов ради личной выгоды»,— заявила в телеобращении на фоне американских флагов лидер демократов Нэнси Пелоси. Без эмоций, спокойным голосом она попросила лидеров нескольких комитетов Палаты представителей сформулировать конкретные обвинения в адрес президента для дальнейшего голосования полного состава палаты. «С сожалением, но также с уверенностью и смирением, с верностью нашим отцам-основателям и с сердцем, наполненным любовью к Америке, прошу наших председателей (комитетов.— “Ъ”) начать работу над представлением к импичменту»,— провозгласила госпожа Пелоси.

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Формально это выглядит изменением позиции: ранее Нэнси Пелоси публично поддерживала лишь «процедуру импичмента», то есть выяснение, есть ли основания для предъявления обвинений, а сейчас заявила о необходимости их сформулировать. Впрочем, сомнений в том, что обвинения будут предъявлены, не было с 24 сентября, когда формально был дан старт процедуре импичмента.

На речь госпожи Пелоси немедленно отреагировала команда Дональда Трампа. «До выборов меньше года, и демократы не могут объяснить людям, почему они хотят отобрать у американского народа право решать, кому быть президентом. Но секрет в том, что они всегда хотели импичмента, так вот пусть его проводят: у нас будет честное рассмотрение в Сенате, и мы раскроем истинную личину болота (политического истеблишмента.— “Ъ”)»,— говорится в заявлении главы предвыборного штаба президента.

Сам глава государства написал в Twitter, что «никчемные радикально левые демократы» попробуют объявить ему импичмент «ни за что», а именно за «два вполне нормальных (отличных) телефонных разговора с украинским президентом». «Это значит, что сверхважный и редко применяемый механизм импичмента будет использоваться для регулярных атак против будущих президентов. Это не то, чего хотели отцы-основатели. Но республиканцы никогда не были так едины, как сейчас. Мы победим!» — провозгласил Дональд Трамп.

Судебная тройка против Трампа

Демократы резко подняли ставки после заседания судебного комитета Палаты представителей, состоявшегося 4 декабря. Туда пригласили профессоров-юристов, перед которыми демократы поставили задачу проанализировать факты, изложенные в 300-страничном докладе комитета по разведке, и выстроить из них юридически грамотное «дело по импичменту».

Заседание открыл председатель комитета демократ Джеррольд Надлер. «Президент Трамп благосклонно принял вмешательство в выборы 2016 года, а в 2020 году он уже потребовал его. В обоих случаях он попался, и в обоих случаях он сделал все, что было в его власти, чтобы американский народ не узнал правду о его поведении»,— заявил господин Надлер.

Такое вступительное слово — с упоминанием «российского вмешательства в выборы» в 2016 году — дало наблюдателям повод говорить, что демократы не забыли доклад спецкомиссии прокурора Роберта Мюллера и «русский след» в итоговом представлении к импичменту обязательно будет.

Председатель комитета также отметил, что президент Трамп отреагировал на процедуру импичмента рядом «экстраординарных и беспрецедентных шагов, направленных на то, чтобы ей воспрепятствовать»: игнорировал повестки, искажал суть событий и публично запугивал свидетелей.

«Ни один из президентов не призывал "давать отпор всем повесткам", как это сделал президент Трамп. Во время процедуры импичмента в 1974 году президент Никсон передал десятки записей. В 1998 году президент Клинтон сдал собственную кровь. Президент Трамп, в свою очередь, не предоставил ни одного документа и запретил всем свидетелям давать показания»,— подытожил господин Надлер, намекнув, что воспрепятствование правосудию наверняка будет среди прегрешений, в которых Дональда Трампа обвинят инициаторы процедуры импичмента.

Затем он описал опасность иностранного вмешательства в американские выборы, щедро разбавив свое выступление цитатами из писем и трудов американских отцов-основателей, и дал слово своему заместителю республиканцу Дагу Коллинзу.

Тот выступил весьма ожидаемо, описав традиционное республиканское видение ситуации. Импичмент он назвал опирающейся на слухи попыткой демократов отменить результаты президентских выборов 2016 года и свергнуть президента Трампа.

«Они не могут подчиняться президенту, который пообещал избирателям перетряхнуть Вашингтон. Человеку, который пообещал работать на забытого мужчину и забытую женщину, а не на традиционные политические элиты»,— пояснил он.

С точки зрения господина Коллинза, при проведении политики в отношении Украины, которую он назвал страной с «масштабной коррупцией», президент руководствовался интересами борьбы с этой самой коррупцией, а не личными интересами и именно попытка лишить его власти подрывает государственность США. Заканчивая речь, он также обратился к мудрости одного из отцов-основателей современного североамериканского государства: «Как предупреждал нас Александр Гамильтон, крайне опасно, если вопрос импичмента будет решаться исходя из политической силы партий, а не реальными свидетельствами невиновности или вины».

Затем слово взяли эксперты. Их было четверо — трех вызвали демократы, одного — республиканцы. Разделились они соответствующе: «демократическая тройка» (профессора Гарвардского и Стэнфордского университетов, а также Университета Северной Каролины) президента Трампа обвиняла, единственный «республиканский» свидетель (профессор Университета имени Джорджа Вашингтона) — защищал.

По мнению «демократической тройки», для объявления импичмента, который по закону должен объявляться за тяжкие преступления, достаточно содержания звонка Дональда Трампа и украинского президента Владимира Зеленского, где американский лидер, с точки зрения демократов, просит у собеседника помощи для победы на выборах. «Республиканский» свидетель, в свою очередь, заявил, что доказательств этому нет, а для отрешения президента от власти они должны быть безусловными.

По сообщениям американских СМИ, демократы надеются вынести представление к импичменту на голосование до конца года — в случае успеха (в котором не сомневается практически никто) Сенат уже в январе рассмотрит вопрос о признании президента виновным. Глава государства, однако, скорее всего, будет оправдан — против него не выступил ни один сенатор-республиканец, а без голосов его однопартийцев любые попытки отрешения господина Трампа от власти обречены на провал.

Алексей Наумов