Блумберг заранее отказался от президентской зарплаты

Американский миллиардер Майкл Блумберг, официально объявивший о том, что будет баллотироваться в президенты США, не будет принимать пожертвования от избирателей на предвыборную кампанию. Кроме того, он намерен отказаться от президентской зарплаты, если будет избран президентом США. Об этом в интервью агентству AP сообщил главный советник господина Блумберга Говард Вулфсон.

«Он никогда в жизни не принимал пожертвований на проведение политических кампаний. И не собирается начинать это делать сейчас,— заявил господин Вулфсон.— Его нельзя купить». По словам советника, Майкл Блумберг «полностью независим от особых интересов, не возьмет ни гроша пожертвований и поступал точно так же во время трех своих предыдущих избирательных кампаний». Все средства, необходимые для проведения кампании, 77-летний Майкл Блумберг, состояние которого оценивается в $52 млрд, возьмет из собственного кармана, подчеркнул советник. На вопрос журналистов о том, сколько господин Блумберг готов потратить на эти цели, он ответил: «Столько, сколько потребуется на то, чтобы победить Дональда Трампа».

Алена Миклашевская