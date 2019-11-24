Майкл Блумберг официально вступил в борьбу за пост президента США

Бывший мэр Нью-Йорка, один из самых богатых людей в мире Майкл Блумберг официально вступил в президентскую гонку. Сейчас он снова представляет Демократическую партию (был в партии до 2001 года и вернулся в нее в 2018 году).

77-летний бывший республиканец (2001–2007 годы) объявил о планах на сайте своей кампании. «Я баллотируюсь в президенты, чтобы победить Дональда Трампа и восстановить Америку»,— говорится в его заявлении. Господин Блумберг вступил в гонку за 10 недель до начала праймериз.

Советник господина Блумберга рассказал, что кандидат тот в случае победы в выборах откажется от президентской зарплаты. Также кандидат не будет принимать пожертвования от избирателей на предвыборную кампанию.

Он уже подал в Федеральную избирательную комиссию документы, необходимые для участия в выборах президента США в 2020 году. О планах миллиардера баллотироваться в президенты США стало известно в начале декабря. Действующего американского президента Дональда Трампа Майкл Блумберг считает «беспрецедентной угрозой» для страны.

О дебатах вероятных кандидатов в президенты читайте в материале “Ъ” «С умеренностью в будущее».