Против Дональда Трампа выдвинулся мэр-миллиардер

Американский миллиардер Майкл Блумберг, известный прежде всего как мэр Нью-Йорка и человек, не раз сменивший партийную принадлежность, объявил о выдвижении в президенты США. Он хочет стать кандидатом от Демократической партии. 77-летний магнат надеется, что сможет привлечь избирателей как демократических, так и республиканских убеждений, а также одолеть радикалов «левого уклона» в партии — Элизабет Уоррен и Берни Сандерса. Его основной инструмент — колоссальное состояние, но успеха оно не гарантирует.

Синий и красный

«Я выдвигаюсь в президенты, чтобы победить (президента США.— “Ъ”) Дональда Трампа и восстановить Америку. Мы не можем позволить себе еще четыре года безрассудных и неэтичных поступков президента Трампа. Он — экзистенциальная угроза нашей стране и нашим ценностям. Еще один его срок может нанести нам непоправимый урон»,— говорится в официальном заявлении 77-летнего политика.

Позднему выдвижению сопутствовала и молниеносная рекордная рекламная кампания: господин Блумберг закупил время в эфире на $34 млн практически сразу на всей территории США, в том числе в штатах Техас и Калифорния, к которым иные, не столь богатые кандидаты, не могут подступиться.

В одном из первых роликов излагается история Майкла Блумберга такой, какой ее хочет видеть его штаб: он предстает уроженцем обычной семьи, создавшим сверхуспешный бизнес собственными руками и давший американцам рабочие места. «Когда Нью-Йорк пережил трагедию 11 сентября (2001 года.— “Ъ”), он встал во главе города на три срока и возродил его из пепла, вернул людям рабочие места, а вместе с ними — надежду»,— рассказывает закадровый голос.

В видео отмечается и успешная борьба Майкла Блумберга с оружейным лобби (это особенно важная тема для наиболее радикального левого крыла Демократической партии), и противостояние угольной индустрии ради борьбы с изменением климата.

Заканчивается ролик обещанием брать с богатых больше налогов, позволить простым людям зарабатывать больше денег, а также гарантировать каждому американцу медицинскую страховку (без запрета частной индустрии страхования, на чем настаивают радикальные демократы): «Майкл Блумберг — создатель рабочих мест, лидер и человек, способный решать проблемы. Чтобы восстановить страну, нужны все три этих качества». Затем на экране возникает надпись «Майкл Блумберг 2020. Восстановим Америку» — при этом первая половина числа синяя (традиционный цвет демократов), а вторая — красная (цвет республиканцев). Это намек на надежду кандидата привлечь избирателей обеих партий.

Как рассказали источники CNN, миллиардер решил выдвигаться, потому что считает, что никто из нынешних кандидатов-демократов не способен победить Дональда Трампа.

Хозяин Нью-Йорка

Один из основных активов кампании господина Блумберга — его значительное состояние, которое оценивается в $54 млрд и которое он готов тратить на свою кампанию.

По оценкам знакомых с ситуацией демократических функционеров, на предвыборные задачи планируется выделить как минимум $500 млн.

«Блумберг может за один день потратить больше, чем другие кандидаты тратят за все время кампании. Преимущество бюджета его кампании в том, что никакого бюджета и нет — доступно все. Мы никогда не видели такой кампании, которую может позволить себе Майкл Блумберг»,— рассказал Фернанд Аманди, политический консультант, участвовавший в предвыборной кампании 44-го президента США Барака Обамы.

У кандидата Майкла Блумберга, однако, хватает и проблем. В его первом ролике справедливо упоминается, что господин Блумберг занимал пост мэра Нью-Йорка три срока подряд, но не уточняется, при каких обстоятельствах это произошло. Факт в том, что в конце второго срока он добился внесения изменения в законодательство, что позволило ему занять свое кресло третий раз, хотя избиратели во время опроса высказались за «потолок» в два срока. Для своих преемников он такую возможность при этом закрыл.

Кроме того, бывший мэр Нью-Йорка несколько раз менял партийную принадлежность. Он почти всю жизнь был демократом, однако в 2001 году вступил в Республиканскую партию — так было легче избраться мэром. Затем, будучи членом партии, он избрался на второй срок в 2005 году и через два года отказался от партийной принадлежности, пойдя на третий срок независимым политиком. В таком статусе он прожил до 2018 года, когда вновь стал демократом.

На посту мэра Майкл Блумберг известен как популярными среди демократов мерами — в том числе запретом курения в барах и ресторанах,— так и крайне непопулярными, например неизменной поддержкой спорной политики «останови и обыщи», которую при нем активно применяла нью-йоркская полиция.

Она позволяла полицейским остановить любого человека на улице, задать ему интересующие их вопросы и даже обыскать.

Оппоненты этой политики замечали, что в подавляющем большинстве случаев полицейские останавливали и обыскивали чернокожих или латиноамериканцев. Практика сохраняется до сих пор, но ее масштабы значительно снижены: если в 2011 году было произведено большее 685 тыс. таких обысков, то в 2017 году — немногим меньше 11 тыс. Но и в 2017 году 90% остановленных были афроамериканцами и латиноамериканцами в возрасте от 14 до 24 лет. Опрос и досмотр при этом в 70% случаев не выявлял ничего противозаконного.

Фото: Reuters

В 2012 году дошло до того, что тысячи людей устроили безмолвный марш по Пятой авеню, пройдя от Гарлема до дома Майкла Блумберга — но и тогда градоначальник остался непреклонен. Он защищал правомерность этой политики (по его словам, она привела к снижению уровня преступности) до 17 ноября 2019 года, когда наконец извинился и признал, что был неправ.

Просить прощения — правда, опосредованно, через команду — господину Блумбергу пришлось и за его высказывания насчет женщин. В 2018 году он, например, критиковал движение в защиту прав женщин #MeToo и утверждал, что в некоторых случаях борьба с сексуальными домогательствами зашла слишком далеко.

В брошюре «Переносной Блумберг: остроумие и высказывания Майкла Блумберга», которую его коллеги преподнесли ему в качестве шуточного подарка в 1990 году, есть несколько шуток, которые могут быть истолкованы как гомофобные и сексистские. Например, там утверждается, что господин Блумберг говорил: «Если бы женщины хотели, чтобы их ценили за мозги, а не за внешность, они бы шли в библиотеку, а не в Bloomingdale's (сеть магазинов люксовых товаров.— “Ъ”)».

Там же сообщается, что, продавая свой компьютерный терминал для биржевой торговли, господин Блумберг утверждал, что тот сделает все, в том числе займется с потенциальным покупателем оральным сексом. «Полагаю, девочки, многих из вас это лишит работы»,— якобы утверждал он.

Эта брошюра вновь привлекла общественное внимание в 2001 году, когда Майкл Блумберг впервые выдвигался в мэры. Однако он заявил, что не помнит, что когда-либо произносил эти фразы.

Кроме того, известно и о репутации господина Блумберга как «далекого от народа человека». Во-первых, из-за его поддержки Уолл-стрит и крупного бизнеса. А во-вторых, в связи с рядом своеобразных поступков: например, когда в 2010 году город завалило снегом, а коммунальные службы не справлялись с очисткой, он предложил жителям не паниковать, а пойти за покупками или посмотреть одно из бродвейских шоу.

Главная битва

Хотя в первом рекламном ролике господина Блумберга говорится о противостоянии Дональду Трампу, для начала ему предстоит одолеть оппонентов среди демократов.

По словам помощников кандидата, из-за позднего старта он не намерен сосредоточиваться на агитации — и соответственно, результатах — в штатах, где пройдут первые этапы внутрипартийного голосования демократов,— Айове, Нью-Гэмпшире, Южной Каролине и Неваде. Его цель — привлечь достаточное число избирателей в так называемый «супервторник» (3 марта), когда со своим фаворитом будут определяться демократы сразу 15 штатов.

Оппоненты Майкла Блумберга уже до официального выдвижения политика приступили к его критике.

«Выборы не должны продаваться — ни миллиардерам, ни корпоративным боссам»,— говорила представительница левого радикального крыла Демократической партии Элизабет Уоррен на агитационном мероприятии в субботу, 23 ноября.

Ей вторил самопровозглашенный социалист Берни Сандерс, еще один кандидат на выдвижение от Демократической партии. «Я немного старомоден. Я верю в демократию: один человек — один голос. Мне претят мысли Майкла Блумберга или любого другого миллиардера, которые думают, что могут обойти политический процесс, потратить десяток-другой миллиардов долларов и купить наши выборы. Все это лишь последнее проявление жульнической политической системы, которую мы изменим, когда въедем в Белый дом»,— прокомментировал он информацию о массированной закупке Майклом Блумбергом политической рекламы.

Впрочем, господин Блумберг своими действиями подчеркивает, что действительно намеревается бороться в первую очередь именно с Дональдом Трампом — он еще до выдвижения пообещал потратить $100 млн на рекламу, направленную против нынешнего хозяина Белого дома — то есть ту, которая пойдет на пользу всем демократам, а не ему одному.

Схожим образом можно оценить и заявление информационного агентства Bloomberg News, принадлежащего миллиардеру. Руководство агентства пообещало, что откажется от расследований против самого господина Блумберга и его оппонентов из Демократической партии, но будет освещать сами выборы. «Мы будем рассказывать, кто побеждает, кто проигрывает. Мы будем смотреть на предлагаемые меры и их последствия. Мы будем проводить голосования, делать интервью с кандидатами и следить за их кампаниями»,— пообещал главный редактор Bloomberg News Джон Миклетвейт. Он, впрочем, заверил, что действующую администрацию и президента Дональда Трампа эти «правила игры» не касаются.

Господин Блумберг может появиться на демократических дебатах уже в декабре. У него есть два пути: набрать минимум 4% поддержки в четырех общенациональных опросах (или опросах в штатах, голосующих первыми на внутрипартийных состязаниях), или набрать 6% в двух опросах в штатах, голосующих первыми на внутрипартийных состязаниях, и привлечь 200 тыс. жертвователей из 20 штатов. Все это надо успеть до 12 декабря — но учитывая финансовые возможности магната, это вполне возможно: миллиардер Том Стайер, потратив миллионы долларов на привлечение жертвователей, смог получить право участвовать в пятом раунде теледебатов, состоявшемся на прошлой неделе. Впрочем, выступил он не особенно успешно.

Алексей Наумов