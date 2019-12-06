Замглавы Пентагона заявил о росте угрозы со стороны России

За последние десять лет значительно выросла угроза со стороны России, убежден замминистра обороны США по политическим делам Джон Руд. Свое мнение он озвучил на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил в Сенате США. По словам господина Руда, Россия делает упор на ядерном вооружении и «проводит широкомасштабные учения». По подсчетам Пентагона, к 2020 году расходы РФ на модернизацию стратегического ядерного вооружения составят $28 млрд.

Как считают в американском министерстве, Россия вложила значительные средства в «системы ограничения допуска потенциального противника в тот или иной регион». Речь идет об интегрированных системах противовоздушной обороны, ракетах класса «земля—воздух», крылатых ракетах береговой обороны, уточнил Джон Руд. Он также утверждает, что Россия ведет модернизацию неядерных сил, инвестируя в кибернетические, космические, электронные и гибридные «методы ведения военных действий», передает ТАСС.

Летом Пентагон опубликовал доклад, в котором говорилось, что Россия представляет собой не только военную, но и политико-идеологическую угрозу для западных государств. По мнению аналитиков, конфликт внутри США играет на руку России и не дает политикам осознать масштаб угрозы. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес считает, что Россия представляет реальную угрозу и для НАТО.

О докладе Пентагона — в публикации «Россию опять обвинили в желании завоевать мир».