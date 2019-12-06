Бизнес-омбудсмен увлекся единоборствами

Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов выступил с жесткой критикой администрации Тамбовской области. Он фактически возложил на местных чиновников ответственность за банкротство Национальной компании строительства и проектирования спортсооружений, которая возводила в Тамбове центр единоборств и крупный крытый футбольный манеж. По словам господина Титова, власти в течение двух лет не расплатились с подрядчиком, что привело к его разорению. В администрации Тамбовской области заявляют о встречных нарушениях строителей, которые якобы возводили объекты шесть лет вместо трех.

Пост с критикой тамбовских чиновников Борис Титов опубликовал на своей странице в Facebook. Он выступил в поддержку московского ООО «Национальная компания строительства и проектирования спортсооружений» (НКСПС), которое возвело в Тамбове центр единоборств имени Е.Т. Артюхина за 2,5 млрд руб. и крытый футбольный манеж. Строительство центра единоборств, пишет господин Титов, финансировалось из федерального, областного и городского бюджетов, но спустя два года после открытия компания не может получить от областных властей оплату работы в 100,8 млн руб.

«Федеральный бюджет полностью расплатился. А воз с областными деньгами и ныне там. Может быть, у властей есть претензии к объекту? Нет, у подрядчика на руках все акты о приемке законченного строительства. Есть и решение арбитражного суда о взыскании задолженности в пользу компании, — заявил бизнес-омбудсмен. — На момент строительства в компании работало 153 сотрудника. Сейчас — 11. Минус 142 рабочих места благодаря чиновникам Тамбовской области. Компания была крупным налогоплательщиком: за шесть лет работы — 108 млн руб. НДС и 59 млн руб. налога на прибыль. Сейчас компания в стадии банкротства. Благодаря чиновникам Тамбовской области. Администрации региона плевать на обязательства, не побоюсь этого слова».

Господин Титов заключил, что планирует обратиться по ситуации в прокуратуру: «Если строительство спортивного центра шло в рамках федеральной целевой программы, если финансирование было заложено в бюджете, то куда “потерялись” 100,8 млн руб. из бюджета Тамбовской области?»

В администрации региона подтвердили существование задолженности, но отвергли обвинения в том, что она стала причиной проблем компании. «100,8 млн руб. — это 5% от полной суммы, выплаченной подрядчику по договору. Утверждение бизнес-омбудсмена о том, что это привело к банкротству исполнителя работ, не соответствует действительности. Иск о банкротстве компании поступил в арбитражный суд Москвы еще в сентябре 2016 года, когда подрядчик получал средства по мере выполнения работ без задержек», — сказал “Ъ-Черноземье” вице-губернатор Тамбовской области, начальник финансового управления обладминистрации Дмитрий Зубков.

Он добавил, что обладминистрация «полностью выполнила условия по софинансированию» центра единоборств и футбольного манежа из местного бюджета, а оставшуюся сумму должны были предоставить федеральные власти. «Изыскиваются источники финансирования для погашения сложившейся задолженности. Губернатор Александр Никитин недавно обратился к зампреду правительства РФ Ольге Голодец с просьбой поддержать отправленное ранее обращение к премьеру Дмитрию Медведеву о выделении региону на эти цели средств из резервного фонда», — рассказал вице-губернатор.

При этом у властей есть встречные претензии к подрядчику, в том числе по «несвоевременности работ», заявил “Ъ-Черноземье” глава управления физкультуры и спорта обладминистрации Михаил Белоусов. «Строительство объектов, о которых идет речь, НКСПС начала в 2012 году, она должна была достроить их в декабре 2015 года, но введены в эксплуатацию только в июле 2018 года. То есть через шесть лет после начала строительства, а не через три года, как предусматривал договор», — сообщил господин Белоусов. Рабочий телефон НКСПС был отключен с записью на автоответчике «Никакая информация по этому номеру не предоставляется в связи со сменой владельца».

По данным Kartoteka.ru, ООО «НКСПС» зарегистрировано в Москве в 2004 году с уставным капиталом 10 тыс. руб. для производства изделий из дерева, пробки, соломки и материалов для плетения. Компания с марта 2019 года находится в конкурсном производстве, последним генеральным директором был Петр Медведев. 100% ООО принадлежат Станиславу Винокурову. В 2018 году компания получила 608,09 млн руб. убытков (4,18 млн руб. чистой прибыли в 2017-м, 21,86 млн руб. — в 2016-м). Выручка в 2018-м составила 107,92 млн руб. (133,78 млн руб. в 2017-м, 321,95 — в 2016-м). Господину Винокурову также принадлежит клон НКСПС — зарегистрированная в 2010 году компания с таким же названием, но другим ИНН. У нее нет госконтрактов, а финпоказатели не раскрывались.

Арбитражный суд Тамбовской области удовлетворил иск НКСПС к областному учреждению «Спортивная школа олимпийского резерва №2 "Центр единоборств имени Е.Т. Артюхина"» еще в декабре 2018 года, постановив взыскать 100,8 млн руб. задолженности. У компании есть еще один продолжающийся спор с местными властями — поданный в начале ноября иск о взыскании 2,77 млн руб. с областного управления физкультуры и спорта. Арбитраж пока оставил его без движения.

Иск о банкротстве НКСПС был подан в арбитражный суд Москвы в апреле 2017 года от московского ООО «Регионторг». В марте 2019-го компания была признана банкротом, в ней открыли конкурсное производство. Требования кредиторов на тот момент составляли 243,98 млн руб.

Бизнес-омбудсмен в Тамбовской области Михаил Козельцев сообщил “Ъ-Черноземье”, что уже обсуждал ситуацию с задолженностью на коллегии областной прокуратуры. «У меня вызывает некоторое недопонимание позиция управления спорта о претензиях к компании. Задолженность подтверждена судом, оно не было оспорено. Насколько мне известно, уже даже есть исполнительные листы. Администрация должна заплатить по ним», — заключил господин Козельцев.

Сергей Калашников