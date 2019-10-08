Омбудсмен уравнивает мусор

Нормативы накопления твердых коммунальных отходов (ТКО) в регионах России различаются в сотни раз, что отрицательно сказывается на стоимости товаров и услуг для потребителей. Об этом в письме в Генпрокуратуру сообщил бизнес-омбудсмен Борис Титов, попросив ведомство разобраться с ситуацией. Нормативы в регионах рассчитывают компании, победившие на торгах по вывозу ТКО, и цифры часто «берутся с потолка», поясняют эксперты, но установить единые показатели для всей страны невозможно.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов попросил Генпрокуратуру проверить региональные нормативы накопления ТКО для бизнес-объектов. Письмо на имя первого заместителя генпрокурора России Александра Буксмана было направлено 2 октября. Копия обращения есть у “Ъ”, его подлинность подтвердили в аппарате бизнес-омбудсмена. По данным, которые приводит господин Титов, нормативы для продуктовых магазинов в различных регионах расходятся в 248 раз, для супермаркетов — в 120 раз, для продовольственных рынков — в 175 раз, для клубов и кинотеатров — в 171 раз, для кафе, ресторанов и баров — в 130 раз. Такие расхождения приводят к необоснованно высокой плате за вывоз мусора, что увеличивает нагрузки на бизнес и негативно влияет на цены для потребителей, указывает он.

Руководитель экспертного центра при бизнес-омбудсмене Анастасия Алехнович говорит, что рассчитать влияние на цены сегодня невозможно как раз из-за существенной разницы тарифов и нормативов. Борис Титов просит Александра Буксмана провести проверку в тех регионах, где норматив превосходит среднее значение по России на 50% в двух и более категориях. По данным бизнес-омбудсмена, это касается 41 субъекта, включая Воронежскую, Волгоградскую и Тульскую области. В Генпрокуратуре не ответили на вопросы “Ъ”.

Проблема существует, соглашается координатор ассоциации в сфере экологии и защиты окружающей среды «Раздельный сбор» Анна Гаркуша. По ее словам, нормативы просчитываются компаниями, которые побеждают на торгах по вывозу ТКО, измерение часто происходит «на глазок», а итоговую цифру «берут с потолка». Нормативы отличаются из-за использования разных исходных данных, объясняют в департаменте ЖКХ и энергетики Воронежской области: в одних регионах за основу берется количество сотрудников, в других — площадь, также возможны оба варианта. При этом субъекты используют различные единицы измерения: кубометры или килограммы на расчетную единицу. Заместитель главы «Российского экологического оператора» (интегратор реформы ТКО в России) Вячеслав Духин напоминает, что во многих регионах все еще не определены нормативы для кинотеатров и идет дискуссия, как считать показатели для ресторанов: исходя из числа столиков или площади.

Сравнивать норматив в Воронежской области со средним по стране некорректно, считают в региональном департаменте ЖКХ и энергетики. Там предлагают оценивать регионы со схожей численностью населения, используя в качестве дополнительного показателя плотность отходов. В департаменте отмечают, что норматив для продуктовых магазинов, к примеру, в Ростовской области установлен в 1,55 кубометра в год против 2,38 кубометра в Воронежской. При этом на 1 кв. м площади магазинов в этих регионах приходится 297,6 кг и 156,84 кг массы отходов в год соответственно. Подобные оценки справедливы и в сравнении с другими регионами, например Белгородской и Липецкой областями, подчеркивают в департаменте.

В пресс-службе правительства Тульской области настаивают, что региональные нормативы сопоставимы со значениями в других субъектах Центрального федерального округа. В Волгоградской области нормативы установлены по итогам замеров, проведенных в 2016–2017 годах по объекту каждой категории в течение семи дней подряд, сообщили в региональном комитете тарифного регулирования.

Анастасия Алехнович говорит, что РФ необходима полноценная стратегия обращения с отходами и «дорожная карта» по ее реализации. В основе стратегии должна лежать модель, которая учитывает особенности страны и экономически эффективно сочетает в себе сбор, транспортировку, переработку, вторичное использование и утилизацию отходов, перечисляет она. В пресс-службе администрации Волгоградской области предлагают передать полномочия по разработке и утверждению нормативов по накоплению ТКО на федеральный уровень, что позволит установить единые показатели по всей России. Но Вячеслав Духин уверен, что унифицировать тарифы таким образом невозможно с учетом размера страны и отличительных особенностей регионов.

Алексей Полухин, Анна Васильева