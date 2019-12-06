Трамп пригрозил торговыми мерами членам НАТО, вносящим мало средств в бюджет альянса

США могут принять торговые меры в отношении стран-членов НАТО, которые не вносят достаточно денег в бюджет альянса, заявил журналистам американский президент Дональд Трамп. США ранее призвали членов НАТО поднять оборонные расходы до 2% ВВП. Увеличить свой вклад в бюджет альянса намерена Германия.

По словам господина Трампа, многие страны приближаются к цели в 2% ВВП вложений. «А некоторые (страны.— “Ъ”) вовсе не близки (к этой цели.— “Ъ”), и мы можем предпринять что-то в сфере торговли. Несправедливо, что они получают защиту США и не вкладывают свои деньги»,— убежден Дональд Трамп (цитата по Reuters).

США, напротив, намерены снизить вклад в бюджет НАТО. Как говорил генсек альянса Йенс Столтенберг, по новой формуле «Германия и США будут вкладывать примерно одинаковые части, почти по 16% от бюджета НАТО».

Как прошел декабрьский саммит альянса, читайте в публикации “Ъ” «НАТО углубилось в поиски себя».