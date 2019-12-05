Акции Saudi Aramco в рамках IPO оценены в $25,6 млрд

Цена размещения Saudi Arabian Oil Co (Saudi Aramco) в рамках первичного публичного размещения акций (IPO) составляет 32 риала ($8,53) за акцию, сообщила компания. Всего компания продает 3 млрд акций. Общая стоимость выставляемых на биржу акций оценивается в $25,6 млрд, что делает IPO компании крупнейшим в истории. До этого рекорд принадлежал китайской компании Alibaba, получившей от инвесторов пять лет назад $25 млрд.

В компании сообщили, что институциональные инвесторы получат 1% акций Saudi Aramco, тогда как розничные — 0,5%. Торги начнутся на саудовской бирже Tadawul 11 декабря.

Ранее The Wall Street Journal со ссылкой на источники писала о том, что саудовская нефтяная компания оценила свои акции по верхней границе диапазона. Таким образом, Saudi Aramco, оцененная в $1,7 трлн, станет самой дорогой публичной компанией в мире. Ранее наследный принц Мухаммед бен Сальман говорил об оценке компании в $2 трлн.

Напомним, в начале ноября власти Саудовской Аравии одобрили IPO Saudi Aramco, подготовка шла несколько лет. Размещением занимаются крупные международные банки, среди которых Citigroup, Goldman Sachs и JPMorgan. Bloomberg назвал IPO компании сделкой века.

Стоит ли вкладываться в бумаги нефтяного гиганта — в материале “Ъ FM” «Политическая нестабильность подрывает позиции Saudi Aramco».