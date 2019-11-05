Политическая нестабильность подрывает позиции Saudi Aramco

Bloomberg назвал IPO нефтяной компании Saudi Aramco сделкой века. Руководство, наконец, официально подтвердило, что скоро выйдет на биржу. Пока предприятие собирается продать инвесторам всего 1% акций. Даже по самым пессимистичным прогнозам, это позволит Saudi Aramco назвать себя самой дорогой компанией на планете. Что известно о предстоящем IPO? И стоит ли вкладываться в бумаги саудовского гиганта? Об этом — Иван Якунин.

О грядущем IPO нет почти никакой официальной информации, но деловые СМИ в один голос называют выход компании на саудовскую биржу самым ожидаемым событием этого года. И вот почему: наследный принц Мухаммед бен Салман рассчитывает, что за 1% акций выручит $20 млрд. Соответственно, вся компания будет оценена в $2 трлн. Это абсолютный рекорд. Иностранные банки-партнеры, правда, говорят, что более реалистичный сценарий — $1,5 трлн. Для сравнения: самая дорогая компания сейчас, по оценке PWC, — Microsoft со стоимостью $900 млрд. Более того, у Saudi Aramco в прошлом году рекордная прибыль составила $111 млрд. Это больше, чем у Shell, Exxon Mobil, British Petroleum и Total вместе взятых. Бизнесмен из списка Forbes Давид Якобашвили сообщил “Ъ FM”, что пока думает, приобретать акции или нет: «Все-таки это крупнейшая компания. По запасам и дешевизне добычи, конечно, сравниться не сможет никто. Есть, конечно, определенные политические трудности, но обычно инвесторы любят такие вещи с огоньком. Тем не менее сначала надо посмотреть все документы, выяснить, какая начальная цена, а потом уже что-то решать».

Впрочем, не все так просто. Власти Саудовской Аравии пояснили, что купить долю смогут только граждане страны, иностранцы, проживающие в королевстве, и институциональные инвесторы, то есть фонды. Для иностранных игроков даже упростили процедуру регистрации. Правда, во время недавнего визита в Эр-Рияд, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил Reuters, что России эта сделка неинтересна: «Я бы не говорил о необходимости якорных инвестиций, потому что Saudi Aramco вызывает большой интерес, например, у наших китайских партнеров и других азиатских экономик.

И совершенно точно Россия не будет делать огромных вложений в эту компанию, потому что наша страна и так уже достаточно зависит от нефти».

По данным местных СМИ, размещение начнется в декабре. В общей сложности Saudi Aramco якобы планирует продать около 5% акций за несколько лет и даже провести IPO на других биржах. Но вице-президент ЛУКОЙЛа Леонид Федун в это не верит. В беседе с “Ъ FM” он призвал подождать, пока рынок скорректирует цену бумаг: «Думаю, что это IPO для внутреннего пользования. Скорее всего, инвесторами будут жители Саудовской Аравии или их партнеры. Поэтому говорить, что это какой-то сильный актив, нельзя, поскольку оценка в $1,5 трлн, на мой взгляд, достаточно высокая, при том что они обещают платить $70 млрд. Доходность получается ниже 5%. Я бы инвестировал по прошествии некоторого времени, когда на вторичном рынке будет понятно, сколько это реально стоит».

Руководство компании называет IPO историческим моментом и, не скрывая гордости, говорит о небывалом ажиотаже среди инвесторов. Фон несколько омрачает Financial Times — со ссылкой на источники газета пишет, что богатейшие семьи Саудовской Аравии принуждают к участию в размещении, чтобы гарантировать его успех. Управляющий партнер инвестиционной группы Movchan's Group Андрей Мовчан признает, что рисков действительно много: «Мы живем в период, когда цены на акции очень высоки, а ставки на рынках низкие. Соответственно, те, кто покупает с расчетом на перспективу через несколько лет, рискуют попасть в долговую рецессию, кроме того, могут возникнуть проблемы внутри самого региона. Саудовская Аравия, как известно, находится в достаточно жестких отношениях с Ираном, ситуация постепенно накаляется. Что будет дальше, мы пока не знаем. Не очень понятно, какие процессы будут происходить и в самой Саудовской Аравии. Страна стоит на пороге реформ».

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Пока инвесторы сходятся во мнении, что это долгосрочные вложения, и резкого скачка стоимости после размещения ждать не стоит. Хотя кое-кого сделка уже озолотила. Как пишет Bloomberg, 20 банков, которые готовили IPO, получили суммарно $500 тыс.

IPO Saudi Aramco ждут с 2016 года. Именно тогда об этом впервые заявил наследный принц Мухаммед бен Салман. Но сделка постоянно переносилась. В том числе из-за атак дронов на предприятия компании, которые произошли этой осенью.