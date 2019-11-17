Saudi Aramco разместит на бирже 1,5% акций

Саудовская госнефтегазовая компания Saudi Aramco разместит 1,5% акций (около 3 млн) в ходе IPO (первичного публичного размещения) на бирже Tadawul, передает Bloomberg сообщение компании. Диапазон цен составит 30–32 саудовских риала за акцию ($8–8,5). Общая стоимость компании таким образом составит $1,6–$1,7 трлн, подсчитало агентство. Власти ранее оценивали ее в $2 трлн.

Власти страны одобрили IPO Saudi Aramco в начале ноября, подготовка шла несколько лет. Размещением занимаются крупные международные банки, среди которых Citigroup, Goldman Sachs и JPMorgan. Bloomberg назвал IPO компании сделкой века.

Чтобы сделать компанию привлекательнее для инвесторов, Saudi Aramco планирует выплатить в следующем году $75 млрд в качестве дивидендов, что даст им доходность в 3,75%. Кроме того, дивиденды не будут опускаться до 2024 года вне зависимости от цены на нефть.

О том, стоит ли вкладываться в саудовскую компанию, читайте в материале “Ъ FM” «Политическая нестабильность подрывает позиции Saudi Aramco».