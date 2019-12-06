Целями по воде

“Ъ” стали известны планы по развитию внутренних водных путей, которые Минтранс доработал по поручению правительства. Согласно обновленному федеральному проекту «Внутренние водные пути» стоимостью 306 млрд руб., к 2025 году власти должны утроить транзитную пропускную способность между Петербургом, Ростовом-на-Дону и Астраханью — до 21 млн тонн. Кроме того, планируется привести к нормативным показателям 10 тыс. км водных путей для эффективной работы транспортных судов. Эксперты отмечают, что ключевыми проектами остается строительство Нижегородского и Багаевского гидроузлов, без которых деградация внутренних водных путей продолжится.

Как стало известно “Ъ”, Минтранс предложил дополнить плановые показатели федерального проекта «Внутренние водные пути», бюджет которого до 2025 года составляет 306,2 млрд руб. Так, теперь в проекте прописан рост «гарантированной транзитной пропускной способности» Единой глубоководной системы на участке Петербург — Астрахань и Ростов-на-Дону в три раза: до 21,1 млн тонн с 6,8 млн тонн в 2018 году. Кроме того, доля водных путей «с гарантированными габаритами судовых ходов, обеспечивающих эффективную работу транспортного флота», должна вырасти с 33,92 тыс. км в 2019 году до 44,14 тыс. км в 2024 году. Речь идет не только о дноуглублении, но и содержании рейдов и подходов к причалам, а также наличии навигационного оборудования. Общая протяженность внутренних водных путей — 101,6 тыс. км.

Достижение данных показателей в основном зависит от строительства Нижегородского и Багаевского гидроузлов стоимостью 43,4 млрд руб. и 23,5 млрд руб. соответственно. При этом документы по Нижегородскому гидроузлу сейчас находятся в Главгосэкспертизе, срок ее проведения продлен до конца апреля 2020 года (см. “Ъ” от 2 августа). Аналитический центр при правительстве РФ уже указывал на высокий риск выхода проекта за периметр 2024 года.

Минтранс обязали уточнить плановые показатели федерального проекта в середине октября. Сейчас в проекте сформулированы только две цели — сокращение участков внутренних водных путей, ограничивающих их пропускную способность (в 6,6 раза до 2 тыс. км), а также увеличение пропускной способности до 69,9 млн тонн. По информации “Ъ”, новые показатели федерального проекта обсуждались 3 декабря на заседании проектного комитета транспортной части комплексного плана магистральной инфраструктуры (КПМИ).

Помимо указанных целей в проект также заложен рост числа безопасных судоходных гидротехнических сооружений. Сейчас на внутренних водных путях расположено 741 такое сооружение, из которых 332 объекта относятся к критически важным. Среди этих объектов только 149 единиц имеет нормальный уровень безопасности — в 2024 году таких объектов должно стать 206 (из них 56 реконструируемых), а доля безопасных сооружений должна увеличиться с 44,9% до 62%. Как отмечается в материалах Минтранса, все гидроузлы в РФ — однониточные, и выход из строя одного из них может привести к остановке судоходства.

Для ремонта объектов и поддержания инфраструктуры нужен технический флот. Согласно плану, до 2025 года планируется построить и закупить 101 судно. Для сравнения, в 2011–2018 годах было построено только 60 судов. Сейчас на балансе администраций внутренних водных путей 2,4 тыс. технических судов, из них 1,9 тыс. годны к эксплуатации. Средний возраст технического флота — 40 лет.

Представитель вице-премьера Максима Акимова сообщил “Ъ”, что изменения, внесенные в федеральный проект, были обусловлены необходимостью конкретизации целей модернизации внутренних водных путей во исполнение майского указа президента РФ. Предложения Минтранса утверждены, заключил он. В Росморречфлоте, который является ответственным за реализацию федерального проекта, “Ъ” сообщили, что считают тему очень важной, но до выхода протокола воздержатся от комментариев.

Глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров говорит, что без реализации проектов по расшивке узких мест на Багаевском и Нижегородском гидроузлах деградация внутренних водных путей продолжится. Снижение в 2020–2021 годах ставок аренды и оперирования полувагонами в сочетании с агрессивной политикой ОАО РЖД по предоставлению системных скидок ускорит процесс перетока грузов с водного на железнодорожный транспорт, считает эксперт. Новому руководству Росморречфлота важно сдвинуть с мертвой точки доработку строительства Нижегородского гидроузла, иначе программы обновления речного флота и развития внутренних водных путей будут сорваны, заключает господин Бурмистров.

Анастасия Веденеева