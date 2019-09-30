Водный транспорт не усидел на двух стульях

Должности замминистра транспорта и руководителя Росморречфлота могут быть разделены. По данным “Ъ”, с этим уже согласился министр Евгений Дитрих. Совмещающий сегодня эти посты Юрий Цветков, по словам собеседников “Ъ”, останется в министерстве, а на место главы агентства рассматривается несколько кандидатур. Росморречфлот ждут и другие кадровые перестановки.

Как стало известно “Ъ”, в правительстве активно обсуждается вариант разделения должностей замминистра транспорта и главы Росморречфлота. По словам источников “Ъ”, свое согласие уже дал глава Минтранса Евгений Дитрих. В Минтрансе и Росморречфлоте отказались от комментариев.

Слухи о том, что полномочия будут разделены, ходят в отрасли больше года после ухода с этих постов Виктора Олерского (см. “Ъ” от 18 июня 2018 года). Именно он, находясь на посту заместителя главы Минтранса и курируя водный транспорт с 2009 года, лоббировал в свое время объединение постов. В 2015 году после ухода с позиции главы Росморречфлота Александра Давыденко правительство согласилось с этим, и господин Олерский занял обе должности.

Летом 2018 года он покинул госслужбу, а на смену пришел экс-президент Новороссийского морского пароходства («Новошип», входит в группу «Совкомфлот») Юрий Цветков. Но уже в ноябре 2018 года помощник президента Игорь Левитин назвал ошибкой «эксперимент» по совмещению должностей: «Не может руководитель агентства быть одновременно заместителем министра, у кого спросить тогда за то, что не выполняется работа».

По словам собеседников “Ъ”, Юрий Цветков останется в министерстве. Руководителем агентства может быть назначен заместитель главы Росморречфлота Захарий Джиоев, курирующий морские порты и развитие инфраструктуры, либо заместитель главы агентства по управлению безопасности судоходства Александр Пошивай. Когда именно будет принято решение, собеседники “Ъ” оценить не берутся.

Источники “Ъ” в отрасли считают разделение постов логичным. «Минтранс занимается созданием нормативной базы, а Росморречфлот — исполнением поручений, нужен комплексный подход, чтобы совмещать оба поста»,— говорит один из них. Другой собеседник “Ъ” отмечает, что большую роль играет личность руководителя и «на данном этапе нет такой фигуры, чтобы совмещать обе должности». Остался ряд проблем, которые необходимо решить и в той и другой области, логично это поделить между двумя людьми, заключают собеседники “Ъ”.

По данным “Ъ”, в ближайшее время внутри Росморречфлота произойдут и другие кадровые перестановки. Свой пост покинет заместитель главы агентства Виктор Вовк, курирующий внутренний водный транспорт. Он, по неофициальной информации, может быть назначен вице-губернатором Ростовской области. Самым вероятным сменщиком собеседники “Ъ” в отрасли называют первого заместителя главы ФГБУ «Канал имени Москвы» Владимира Аборнева.

Уже понятно, что сохранение совмещения постов после ухода Виктора Олерского было ошибкой, так как соответствующей по масштабу фигуры на смену объективно найти не удалось, и эффективность работы снизилась, отмечает глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. Это привело к провалу ряда ключевых для отрасли инициатив, в частности реализации проектов Багаевского гидроузла на Дону, ввод которого перенесен самое раннее на 2023 год, и Нижегородского низконапорного гидроузла, ввод которого перенесен самое раннее на 2024 год, отмечает эксперт. То, что вслед за разделением постов в агентстве продолжатся кадровые перестановки, также вполне ожидаемо, считает господин Бурмистров: сформировавшийся комплекс проблем на внутреннем водном транспорте формирует запрос на обновление команды, причем логичным представляется, чтобы это обновление осуществлялось уже новым руководителем Росморречфлота.

Анастасия Веденеева