ФБК попросили удалить гостиницы единоросса

Симоновский районный суд обязал Алексея Навального удалить из своего расследования сведения о том, что секретарь московского отделения «Единой России» Андрей Метельский «на украденные в России деньги» купил в Австрии гостиницы и оформил их на членов своей семьи. Еще до выборов в Мосгордуму Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) выпустил соответствующее расследование, а господин Метельский не смог избраться депутатом. Как только решение суда вступит в силу, у господина Навального будет десять дней для удаления информации, однако его адвокат уже заявил, что решение будет обжаловано. Господин Метельский не исключает, что его мать и компаньон также подадут иски к оппозиционерам.

Симоновский суд частично удовлетворил иск господина Метельского о защите чести и достоинства к ФБК, его создателю Алексею Навальному и муниципальному депутату Константину Янкаускасу. Единоросса оскорбило расследование фонда, опубликованное в июле, в котором сообщается о четырех отелях в Австрии, купленных семьей господина Метельского, на общую сумму примерно €40 млн. В расследованиях отмечалось, что активы депутат оформлял на своих мать, сына и теперь уже бывшего советника Петра Ивановского. Господин Метельский в разговоре с “Ъ” ранее назвал это грязью, отметив, что все активы оформлены на родственников, поэтому к нему, как к собственнику, отношения не имеют.

Представитель отдела расследований ФБК Георгий Албуров тогда же сказал “Ъ”, что информация из интернета удалена не будет даже при соответствующем решении суда. Симоновский районный суд сегодня встал на сторону истца.

«Признать не соответствующими действительности, порочащими честь и достоинство Метельского сведения, распространенные Навальным на видеохостинге YouTube с названием "Тайные богатства главного московского единоросса" о том, что депутат Мосгордумы Метельский "все, что украл в России, складывает за границей", что "гостиницы куплены на деньги, украденные в России", что "австрийские дворцы построены на деньги, украденные в России"»,— цитирует судью Елену Армяшину РАПСИ.

Кроме того, суд признал не соответствующими действительности распространенные не допущенным до выборов в Мосгордуму Константином Янкаускасом на видеохостинге Youtube сведения о том, что «Метельский — бизнесмен, мошенник и коррупционер».

Суд обязал господина Янкаускаса удалить информацию. Алексей Навальный также в течение десяти дней с даты вступления решения суда в законную силу должен опровергнуть и удалить указанную информацию. В свою очередь представители ответчиков заявили «МБХ медиа», что собираются обжаловать это решение.

Господин Метельский пояснил “Ъ”, что иск считается удовлетворенным частично, поскольку изначально планировалось привлечь в качестве ответчика участвовавшего в подготовке расследования политика Владимира Милова, но истец решил отказаться от этого, чтобы не затягивать процесс. Глава столичной «Единой России» не отрицает факт существования четырех гостиниц в Австрии, но по-прежнему утверждает, что они имеют отношения только к его семье и его бывшему советнику Петру Ивановскому. «Я не исключаю, что, например, завтра, они тоже подадут иски о защите чести и достоинства»,— сказал господин Метельский “Ъ”.

Владимир Хейфец