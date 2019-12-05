ФБК попросили удалить гостиницы единоросса

Симоновский районный суд обязал Алексея Навального удалить из своего расследования сведения о том, что секретарь московского отделения «Единой России» Андрей Метельский «на украденные в России деньги» купил в Австрии гостиницы и оформил их на членов своей семьи. Еще до выборов в Мосгордуму Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) выпустил соответствующее расследование, а господин Метельский не смог избраться депутатом. Как только решение суда вступит в силу, у господина Навального будет десять дней для удаления информации, однако его адвокат уже заявил, что решение будет обжаловано. Господин Метельский не исключает, что его мать и компаньон также подадут иски к оппозиционерам.
Симоновский суд частично удовлетворил иск господина Метельского о защите чести и достоинства к ФБК, его создателю Алексею Навальному и муниципальному депутату Константину Янкаускасу. Единоросса оскорбило расследование фонда, опубликованное в июле, в котором сообщается о четырех отелях в Австрии, купленных семьей господина Метельского, на общую сумму примерно €40 млн. В расследованиях отмечалось, что активы депутат оформлял на своих мать, сына и теперь уже бывшего советника Петра Ивановского. Господин Метельский в разговоре с “Ъ” ранее назвал это грязью, отметив, что все активы оформлены на родственников, поэтому к нему, как к собственнику, отношения не имеют.
«Признать не соответствующими действительности, порочащими честь и достоинство Метельского сведения, распространенные Навальным на видеохостинге YouTube с названием "Тайные богатства главного московского единоросса" о том, что депутат Мосгордумы Метельский "все, что украл в России, складывает за границей", что "гостиницы куплены на деньги, украденные в России", что "австрийские дворцы построены на деньги, украденные в России"»,— цитирует судью Елену Армяшину РАПСИ.
Суд обязал господина Янкаускаса удалить информацию. Алексей Навальный также в течение десяти дней с даты вступления решения суда в законную силу должен опровергнуть и удалить указанную информацию. В свою очередь представители ответчиков заявили «МБХ медиа», что собираются обжаловать это решение.
Господин Метельский пояснил “Ъ”, что иск считается удовлетворенным частично, поскольку изначально планировалось привлечь в качестве ответчика участвовавшего в подготовке расследования политика Владимира Милова, но истец решил отказаться от этого, чтобы не затягивать процесс. Глава столичной «Единой России» не отрицает факт существования четырех гостиниц в Австрии, но по-прежнему утверждает, что они имеют отношения только к его семье и его бывшему советнику Петру Ивановскому. «Я не исключаю, что, например, завтра, они тоже подадут иски о защите чести и достоинства»,— сказал господин Метельский “Ъ”.
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