ОПЕК+ может ужесточить сокращение добычи Ее предлагается уменьшить еще на 500 тыс. баррелей в сутки

Мониторинговый комитет ОПЕК+ призвал ужесточить сделку об ограничении добычи нефти дополнительно на 500 тыс. баррелей в сутки. В таком случае с апреля 2020 года общая квота стран—участниц сделки может составить 1,7 млн баррелей в сутки относительно октября 2018 года. Будет ли Россия, которая не вполне выполняет и текущую квоту из-за роста добычи газового конденсата, участвовать в новом сокращении, пока неясно.

Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ (в него входят восемь стран, в том числе Саудовская Аравия и Россия) на заседании в Вене рекомендовал увеличить сокращение еще на 500 тыс. баррелей в сутки, сообщил глава Минэнерго Александр Новак. Он не сообщил, как новое сокращение будет распределено по странам. Позднее, в четверг, состоится встреча стран ОПЕК, а итоговое решение страны ОПЕК+ примут в пятницу.

Таким образом, страны ОПЕК+ могут ограничить производство на 1,7 млн баррелей в сутки от уровня октября 2018 года.

Последний раз сделка продлевалась летом этого года с сохранением уровня сокращения добычи в 1,2 млн баррелей в сутки до апреля 2020 года. В марте 2020 года ОПЕК+ примет окончательное решение относительно будущего соглашения.

Накануне встречи Александр Новак заявлял, что комитет обсудит предложение, в результате которого ограничение добычи не будет касаться газового конденсата. Долю конденсата в общем объеме добычи жидких углеводородов господин Новак оценил в 7–8%, тогда как РФ в этом году произведет около 555 млн т нефти и конденсата. Квота РФ по сокращению — 228 тыс. баррелей в сутки (более 11 млн т в год), в ноябре сокращение добычи нефти РФ было на уровне 195 тыс. баррелей. В том случае, если новая договоренность ОПЕК+ не будет учитывать конденсат, российские нефтяники могут получить карт-бланш на существенное наращивание добычи в РФ.

Сделка по сокращению добычи ОПЕК+ действует с начала 2017 года. Тогда страны договорились о сокращении добычи нефти на 1,8 млн баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из них квота РФ составляла 300 тыс. баррелей в сутки (16,66% общей квоты).

Дмитрий Козлов